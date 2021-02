Aerolínea lanza sistema de pruebas de Covid-19 en aeropuertos de EU

Ante la modificación de los requisitos para volar a diferentes destinos del mundo, la empresa United Airlines lanzó un nuevo sistema de pruebas de Covid-19 para sus clientes, en algunos aeropuertos donde brinda servicio en Estados Unidos.

Este servicio busca simplificar el proceso de pruebas de detección de coronavirus para los pasajeros, ya que de esta forma no será necesario buscar un laboratorio externo antes de un viaje.

El gobierno de Estados Unidos tiene como requisito que todos los viajeros internacionales que lleguen al país por avión presenten los resultados negativos de una prueba de Covid-19 a la aerolínea que los transportará. Este test debe de ser viral y debe realizarse dentro de las 72 horas previas al vuelo. Sin este documento se negará el abordaje.

Desde el momento de comprar en línea el boleto de avión, United Airlines informa al pasajero sobre los requisitos que deben cumplir. Si el viajero requiere de la prueba de coronavirus, tiene la opción de programar una cita en los sitios con los que la aerolínea tiene convenios, sin tener que salir del aeropuerto, a través de la plataforma Travel-Ready Center.

En cuanto los resultados están listos, se cargan de forma automática y se pueden mostrar en la aplicación para teléfonos de United Airlines al momento de abordar.

