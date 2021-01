El Aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles (LAX), en California, cuenta con un laboratorio que ofrece pruebas de Covid-19 con resultados en tres horas, ideal para realizar tests antes o después de viajar.

El sitio para realizar las pruebas se encuentra en el nivel inferior de llegadas de la Terminal 6 y está a cargo del laboratorio Clarity Lab Solutions. El inmueble tiene una capacidad para procesar una prueba en cada estación cada cuatro minutos, hasta completar mil resultados al día.

La muestra se toma en uno de los cuatro módulos al aire libre, diseñados por Grimshaw Architects, y se envía a analizar.

En el laboratorio se aceleran los resultados de detección de Covid-19 para tener resultados en un lapso de entre tres y cinco horas, si se recolectan en la Terminal 6. Para las pruebas que se recaban en la Terminal 2 y en Tom Bradley, los resultados se otorgan en menos de 24 horas.

Cada persona recibe su resultado de manera electrónica, por lo que no debe permanecer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras se procesa la muestra.

Por ahora, el laboratorio únicamente ofrece pruebas PCR de detección del virus SARS-CoV-2, pero se estima que pronto también tendrá pruebas de antígenos, con resultados más rápidos.

El test PCR “detecta el material genético del virus mediante una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de la polimerasa” y son muy precisas para detectar el coronavirus, según la Clínica Mayo.

El laboratorio cuenta con una certificación de las autoridades de Hawái, por lo que las pruebas que emite son válidas para cumplir el requisito de viaje para viajar a este estado.

COVID-19 testing before you fly is now possible right at LAX with a new on-site lab. Results arrive in as little as 3-5 hours. Learn more about testing at LAX at https://t.co/6UINO90PuK pic.twitter.com/UzTuJAMl1s