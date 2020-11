Como si se tratara de la franquicia hollywoodense de Jurassic Park, donde los dinosaurios pasean cómodamente por sus selvas, un cocodrilo fue visto paseando en un campo de golf en Naples, Florida.

En un video, publicado en redes sociales y que se ha hecho viral, se muestra a un cocodrilo de gran tamaño haciendo una caminata desde un campo de golf hacia una laguna completamente vacía, mientras alrededor de él se encontraban algunos golfistas que se retiraban del lugar debido a la lluvia que caía en el momento.

Las imágenes captadas por los presentes expusieron a un reptil de más de 10 pies de largo (tres metros) caminando sobre sus gruesas patas y meneando su gran cola sin percatarse que era grabado.

A simple vista lucía como un dinosaurio debería verse dentro de su selva negra.

El cocodrilo fue captado en el Valencia Golf & Country Club, ubicado en Double Eagle Tail, una zona bastante concurrida por estos animales, ya que está rodeada de lago y pantanos.

Poco después de revelarse en clip, los usuarios de Twitter no se hicieron esperar y comenzaron a lanzar tweets sorprendidos por el animal y sus dimensiones.

HUGE FLORIDA GATO, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples.

look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!



Tyler Stolting