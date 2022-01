La modelo Olivia Culpo fue forzada a cubrirse el torso para subir a un avión luego de que la compañía American Airlines catalogó el atuendo que llevaba como “ropa inapropiada”.

La ganadora de Miss Universo 2012 estaba por volar a Cabo San Lucas con su familia, pero el personal de la aerolínea le dijo que tendría que “ponerse una blusa” para que se le permitiera el acceso.

Culpo, de 29 años, estaba vestida con unos shorts negros ajustados, estilo biker, y un top deportivo, que mostraba un poco de su abdomen. A juego también llevaba un cardigan oscuro que llegaba hasta debajo de sus rodillas.

La historia fue compartida en la cuenta de Instagram de Aurora Culpo, la hermana de la modelo. “Le pidieron que fuera al mostrador y le dijeron que se pusiera una blusa encima, de otra forma, ella no podría subir al avión”, contó la influencer.

Aurora grabó cómo Olivia Culpo tuvo que ponerse una sudadera gris para cumplir con la política de “ropa apropiada” de American Airlines.

Sin embargo, las hermanas mostraron que otra pasajera que usaba unos leggings y un top deportivo azul no había sido forzada a cambiar de ropa, aunque era muy similar a lo que llevaba la actriz de Reprisal.

“Ella (la mujer con el atuendo deportivo azul) se ve hermosa y a ellos no les importa, pero ella (Olivia) se tiene que cubrir”, dijo desconcertada Aurora Culpo antes de volar a Cabo San Lucas.

What year will we be done policing women’s bodies??? @AmericanAir @oliviaculpo pic.twitter.com/TLFEGnoje2