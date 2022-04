Anuncian reapertura de puente internacional para cruzar entre Texas y Coahuila

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la fecha de reapertura del Puente Internacional de la Presa de la Amistad, que conecta a Texas, en Estados Unidos, con Coahuila, en México.

La agencia precisó que el puente binacional sufrió un cierre prolongado por un problema de mantenimiento, pero no detalló en qué consistió.

A partir del próximo lunes 4 de abril, el cruce fronterizo reanudará su horario de 10:00 a 18:00 horas, todos los días de la semana.

Aduanas y Protección Fronteriza precisó que las horas del puerto de entrada de Del Río y las operaciones de carga no sufrirán ningún cambio.

El cierre pasado de este paso internacional se registró en noviembre de 2021 por mantenimiento, pero la suspensión de operaciones duró un día.

El puente de la Presa de la Amistad permite cruzar entre la ciudad texana Del Río y Ciudad Acuña, en Coahuila.

