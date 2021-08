Arizona y la ruta de la cerveza artesanal para unas vacaciones únicas

Si hay algo que describe Arizona a la perfección es su carácter relajado, divertido, sorprendente… en pocas palabras: buena onda. No son sólo sus paisajes que envidia la mayoría de la Unión Americana, ni los mil pretextos que tenemos para subirse al auto, ponerse los lentes oscuros y salir al encuentro del camino.

Por si fuera poco, Arizona tiene más de 100 cervecerías artesanales a lo largo y ancho del estado. Ocho de ellas obtuvieron medalla de oro en el Great American Beer Festival de 2019, que es la competencia cervecera más grande del mundo.

Por eso, te queremos proponer una ruta que te llevará por algunos de los sitios y cervecerías más destacados y reconocidos del estado.

1) Centro y área metropolitana de Phoenix

Phoenix es la capital de Arizona y también nuestro punto de llegada al estado del Gran Cañón. Está integrada por más de 20 ciudades y pueblos conurbados, como Scottsdale, Tempe y Mesa, que conforman el "Valle del Sol", donde encontrarás diversas microcervecerías que realmente valen la pena.

Roosevelt Row es un barrio artístico en el centro de Phoenix, donde, además de galerías, restaurantes, bares y tiendas, encontrarás Greenwood Brewing, un espacio elegante y minimalista, que, además, es la primera cervecería operada por mujeres en Arizona.

También en el Roosevelt Row encontrarás el Arizona Wilderness DTPHX Beer Garden, una de las cervecerías más premiadas del estado, gracias a su magistral cerveza artesanal elaborada con bayas, semillas y todo tipo de ingredientes locales de Arizona.

Por su parte, Goldwater Brewing Co. es una empresa familiar, cuya taberna, ubicada en Old Town Scottsdale, sirve 12 cervezas locales directamente de sus tanques. Prueba su característica Desert Rose, elaborada a base de frutos orgánicos de cactus de la región.

No te pierdas la ruta cervecera de Scottsdale o Scottsdale Ale Trail, en la que participan más 30 cervecerías artesanales locales en las que serás testigo y beneficiario de su gran calidad.

Si lo prefieres, disfruta la propuesta de Desert Eagle Brewery en el centro de Mesa, donde la elaboración de cerveza artesanal es en sí misma una manera de hacer arte. Aquí podrás probar desde pilsners e IPAs hasta una corpulenta Stout, con que su dueño saluda su propio origen alemán.

Y, claro, en Tempe, Four Peaks Brewing Co. es un referente también. No sólo es su ubicación, en una antigua fábrica de hielo - ¿qué mejor lugar para refrescarse? - sino los distintos tipos de cerveza: Scottish Ale, Hefeweizen, Stout, IPA. Aquí, el estilo es intemporal. Además, aquí se celebra el Oktoberfest más grande del estado, el Four Peaks Oktober Fest y este año está programado para celebrarse del 8 al 10 de octubre.

Explora toda la propuesta microcervecera en Phoenix, a través del Arizona Brewery Tour, que ofrece recorridos semanales de viernes a domingo y, en particular, el recorrido especial "añejado en barriles", los miércoles.

2) Arizona centro norte

Conocido como uno de los tres corredores vitivinícolas de Arizona, en el Verde Valley también se están produciendo varias cervezas artesanales destacadas. Hay numerosas cervecerías en todo el Valle Verde, integrado por ciudades como Sedona, Camp Verde, Clarkdale, Cottonwood y Jerome.

En el Tlaquepaque Arts and Crafts Village de Sedona, se encuentra Oak Creek Brewing Co., donde se elabora la reconocida Oak Creek Amber Ale.

En Camp Verde, la Verde Brewing Company utiliza ingredientes locales en su cerveza y los elementos de su menú son de origen local. Sin duda, esta es una escala tan obligada como divertida.

En la THAT Brewery Tasting Room de Cottonwood encontrarás su cerveza insignia, la Arizona Trail Ale, en honor al Arizona Trail, un sendero que atraviesa todo el estado para apoyar su mantenimiento. THAT Brewery fue reconocida por el Travelers' Choice Award de Tripadvisor en 2020.

La cervecería más remota de Arizona, la Barnstar Brewing Company está ubicada en un rancho con vista a las montañas Granite y Tonto, a las afueras de Skull Valley (aproximadamente dos horas al norte de Phoenix). Sólo abre sábados y domingos de 12 a 5 p.m., por lo que el viaje hasta acá bien vale la pena entre el paisaje y la excelente cerveza artesanal.

3) Norte

Y llegamos en nuestro recorrido a Flagstaff, reconocida como la capital de las cervezas artesanales de Arizona, con sus nueve cervecerías que han recibido diversos premios y reconocimientos nacionales.

Entre ellas, Lumberyard Brewing Co. está ubicada en un edificio histórico de 1890, que hoy alberga su taberna, restaurante y un agradable patio con fogata. A su vez, en 2014 abrió sus puertas la Dark Sky Brewing Co. para celebrar que Flagstaff es la primera ciudad de cielo oscuro del mundo.

Por su parte, Mother Road Brewing Company es la tercera cervecería artesanal independiente más grande de Arizona, y opera desde 2011. Mother Road o "Ruta Madre" es el nombre que John Steinbeck dio a la histórica Ruta 66 -que atraviesa Flagstaff- en su famosa novela, "Las uvas de la ira".

El Flagstaff Brewery Trail es la mejor manera de experimentar las cervezas artesanales de Flagstaff y en el que las cervecerías participantes ofrecen descuentos especiales, a través de un “pasaporte de la ruta de cerveza” que se va sellando en cada negocio que se visita hasta obtener una pinta gratis. Para más información sobre la ruta y el pasaporte, visita craftbeerflg.com.

Otra manera divertida de probar y celebrar las cervezas artesanales de Flagstaff es pedaleando con 13 amigos -que quizá aún no conoces- por la ruta de Pubs del Centro Histórico de la ciudad, que propone Alpine Pedalers.

4) Región oeste

Quizá la región menos conocida de Arizona es su zona Oeste, donde el río Colorado fluye y traza los límites de Arizona con California, a la vez que ofrece espacios inigualables para la práctica de deportes acuáticos e inolvidables viajes por carretera, entre otras. Aquí también están sucediendo algunas cosas interesantes en la escena de la cerveza artesanal.

Y ya que estamos en la Ruta 66, vamos a Kingman, donde la House of Hops ofrece docenas de cervezas artesanales, en su increíble barra de 10 metros. Encontrarla es muy fácil: basta buscar el icónico letrero de neón "Kingman Club", que los viajeros de la Ruta 66 identifican como un símbolo de la misma y, por supuesto, de Kingman, para la obligada selfie.

Nos dirigimos hacia el sur, a Lake Havasu City, la ciudad del Puente de Londres, cuya Mudshark Brewery and Public House es una de las pocas cervecerías a nivel nacional en que podrás disfrutar cervezas artesanales elaboradas con energía solar. En 2011, esta cervecería instaló paneles solares para reducir su huella de carbono, por lo que ha sido nombrada la cervecería artesanal solar favorita de Estados Unidos, entre otras razones porque, además, disfrutarás de la vista al lago desde su patio.

En Yuma, la Prison Hill Brewing Co. es la única fábrica de cerveza artesanal o de cualquier tipo en un radio de 320 kms, y toma su nombre del Parque Histórico en que se convirtió la Prisión de Yuma, que se encuentra al final de la calle.

Por ejemplo, en Tucson se encuentra Barrio Brewing, la cervecería más antigua del estado, que opera desde hace 30 años. Su cerveza insignia, Barrio Blonde, es la cerveza más longeva de Arizona. El año pasado, Barrio se convirtió en la primera cervecería en el estado 100% propiedad de sus empleados.

En Tombstone, un auténtico pueblo del Viejo Oeste como en las películas -pero de verdad- la Tombstone Brewing Company se encuentra a la vuelta del sitio en que se recrea un famoso tiroteo en 1881. Sus cervezas frías llevan nombres como Not So Farro Way o Helles Dorado.

Por su parte, en el antiguo pueblo minero de Bisbee encontrarás la Old Bisbee Brewing Company en el corazón de Bisbee's Brewery Gulch (calle histórica que albergó hasta 50 tabernas, ahora convertidas en tiendas, restaurantes y bares). En esta cervecería podrás disfrutar las vistas del histórico Bisbee desde su patio al aire libre, desde su balcón privado o bien desde el Penthouse en el que podrás pasar la noche.

