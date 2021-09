Arrestan a dos mujeres por insultar a niños en vuelo a Connecticut

Dos mujeres fueron arrestadas este fin de semana luego de insultar y gritarle a dos niños en un vuelo de Jet Blue, con destino a Connecticut, Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, las pasajeras identificadas como Desiree Goffe y Kaylene Thalia Valentin enfurecieron cuando dos niños, de cuatro y dos años, patearon sus asientos.

Las viajeras comenzaron a gritar a los menores y a insultarlos, lo que asustó a los niños y hasta a sus padres.

El piloto del avión de JetBlue, procedente de Florida se percató del altercado y de inmediato notificó al Aeropuerto Internacional Bradley, en Connecticut, donde estaba programado el aterrizaje.

Thank you for starting your journey at Bradley International Airport.



Please remember to:



Arrive early

Bring and wear a face covering

Review our safety measures + more travel tips



https://t.co/3mYLMHVM6r pic.twitter.com/0xMVNG0YJe