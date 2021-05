Un hombre fue detenido en Minneapolis, Estados Unidos, luego de que causó disturbios en un vuelo de JetBlue tras inhalar una sustancia blanca.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado en un avión que salió de Nueva York y se dirigía a San Francisco, California. Luego del despegue en el Aeropuerto John F. Kennedy, los pasajeros notaron que un hombre estaba inhalando una sustancia que podría ser droga. Después, se negó a usar un cubrebocas y comenzó a discutir con otros viajeros y los miembros de la tripulación.

Los testigos también se percataron de que el sujeto realizaba viajes frecuentes al baño mientras estaba descalzo y tenía un comportamiento errático.

Una mujer acusó que el hombre la tocó y también hizo comentarios inapropiados a otras pasajeras. El pasajero también gritó insultos racistas y realizó movimientos que simulaban que apuñalaba a otro viajero.

“Cuando llegó a su asiento comenzó a gritar que quería un Porsche blanco, pero no sé con quién estaba hablando”, contó uno de los testigos a ABC News. De acuerdo con otra mujer que viajaba en el vuelo de JetBlue, el hombre cantó en un momento del viaje.

Además, el sujeto se negó a cumplir todas las peticiones de colocarse el cubrebocas en el rostro para cumplir con las medidas sanitarias decretaras por la pandemia de Covid-19.

Ante el comportamiento del pasajero, el capitán optó por desviarse y realizar una escala en el aeropuerto Minneapolis-St. Paul International para que el hombre fuera detenido. En un video compartido por un viajero se muestra el momento en que la tripulación explicó la situación que enfrentaban.

Uhhh my @JetBlue flight JFK-SFO just got diverted to MSP because an anti-masker was snorting coke in the bathroom and sexually harassing another passenger... props for to the crew for dealing with this maniac. @OneMileataTime @garyleff pic.twitter.com/CABOec8P3j