Arrestan a rapero por golpear a empleado de Disney World

El rapero Spectacular Blue Smith fue detenido esta semana por golpear e intimidar a un trabajador de Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.

Según los reportes, la estrella de Love & Hip Hop recorría el parque temático Animal Kingdom el lunes por la noche cuando pasó junto a un trabajador y fingió estornudar. Además, dijo en voz baja la palabra coronavirus, mientras Estados Unidos se mantiene en emergencia por la pandemia.

El empleado le dijo que su broma no era graciosa y cuando el empresario le respondió que sí lo era, le ordenó salir de la fila en la que estaba formado.

Ambos hombres discutieron por algunos minutos y Spectacular Blue Smith le lanzó un puñetazo en la mandíbula y otro en la sien al trabajador de Disney World.

El integrante del personal del parque se cayó al suelo y ahí permaneció hasta que fue atendido por paramédicos. Posteriormente, al ser trasladado a un hospital local, el hombre fue diagnosticado con una conmoción cerebral.

El rapero, exintegrante del grupo Miami Pretty Ricky, fue arrestado por elementos de seguridad y trasladado a una prisión del condado.

El hijo de Smith afirmó que su padre había golpeado por accidente al trabajador de Disney World y él había perdido el equilibrio, según la revista People.

Spectacular Blue Smith fue acusado del delito de agresión menor y se le fijó una fianza de 500 dólares para salir libre de la prisión del condado de Orange, en Florida.

Breaking: Hip hop and TV personality star Spectacular Blue Smith is facing battery charges tonight after an incident at Disney. Smith is accused of punching an employee twice in the head, leaving him possibly unconscious and suffering from a concussion. pic.twitter.com/STLxv5FILp