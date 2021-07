Así es el filtro de seguridad que debes pasar en los aeropuertos de EU

Para poder subir a un avión en un aeropuerto en Estados Unidos debes pasar por los filtros de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ya sea para volver entre estados o fuera del país.

Si viajas de un estado a otro o llegas del extranjero en un vuelo directo no tendrás que pasar por una revisión adicional al aterrizar. Sin embargo, si arribas a un estado en un viaje de conexión y deberás subir a otro, sí es obligatorio someterse a revisión de la TSA, aunque en tu país de origen ya te hayan inspeccionado.

Las aerolíneas recomiendan que los pasajeros de vuelos internacionales lleguen con tres horas de anticipación al despegue para pasar con calma todos los filtros.

Recuerda que para ser admitido en Estados Unidos debes contar con pasaporte y visa vigentes, así como pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien definirá si admite tu ingreso y el periodo de estancia autorizado.

Paso a paso del filtro de la TSA en los aeropuertos de EU

1. Al llegar al aeropuerto deberás identificar el mostrador de tu aerolínea para obtener tu pase de abordar y documentar tu equipaje, si es el caso.

2. Fórmate en la fila de revisión de la TSA para ingresar a las salas de espera de vuelos del aeropuerto. Hay una línea especial para los viajeros que se encuentran en el programa TSA PreCheck, que agiliza la inspección.

.@TSA's passenger screening volumes @DENAirport are approaching 90% of 2019's pre-pandemic volumes and things are expected to get busier throughout the summer. Here's what you need to know to be prepared. https://t.co/aQFoiE9S2u pic.twitter.com/jPKgD9Paq6 — TSA_Pacific (@TSA_Pacific) June 22, 2021

3. Mientras esperas la revisión puedes comenzar a apartar los objetos que deben ir afuera del equipaje de mano.

4. Al llegar al primer filtro, un agente de la TSA te pedirá tu pasaporte o una identificación oficial y que escanees el código que se encuentra en tu pase de abordar. El oficial te pedirá que te retires cualquier objeto que cubra tu cara para verificar tu identidad.

REMINDER: Face masks are still required when traveling through airports, including TSA security checkpoints. TSA screening officers at the travel document checker (TDC) station will request that travelers temporarily lower their face mask to verify their identity. pic.twitter.com/ZeuPkHfCqH — TSA (@TSA) July 12, 2021

5. Luego de que el agente avale tu identidad y tu vuelo, deberás formarte frente a los escáneres y esperar tu turno.

6. Debes poner en las bandejas especiales objetos personales como celular, llaves, cinturón, reloj y monedas. No deberás tener contigo ningún objeto de metal al momento de pasar por el arco de seguridad.

Es necesario que saques de tu mochila, maleta o bolsa, y pongas en las charolas, cualquier laptop, cámara de fotografía o video, tablet, celular, dispositivo electrónico o alimentos que lleves como equipaje de mano.

También es obligatorio que te quites el calzado que llevas puesto al momento del viaje, así que no olvides llevar unos calcetines presentables para no pasar situaciones embarazosas en el aeropuerto.

Cada mochila, maleta, bolsa, laptop y zapatos deben ir en su propia bandeja al momento de pasar por el escáner, de lo contrario, un oficial de la TSA te impedirá pasar por la revisión.

Las transportadoras de animales deben estar vacías al momento de pasar por los rayos X las mascotas deben pasar por el arco de seguridad con sus dueños.

7. Luego de recorrer tus charolas hacia el escáner, tendrás que pasar por el arco de seguridad, todavía sin zapatos.

8. Si el oficial detecta algún objeto extraño entre tus pertenencias te solicitará que abras tu equipaje para una revisión adicional. Recuerda que sólo puedes llevar líquidos en botellas de hasta 100 mililitros o 3.4 onzas, de lo contrario te los retirarán.

#PackSmart! Any item you can spread, smear, spray or spill must be 3.4oz or less in carry-on. This includes sunscreen, beverages and petroleum jelly. Packing smart reduces bag checks and speeds up the screening process for everyone. More questions? @AskTSA right here on Twitter. pic.twitter.com/SHGQasgZ62 — TSA (@TSA) July 7, 2021

También podrían pasarte por las manos un papelito que luego meterán en una máquina en búsqueda de rastros de explosivos.

9. Luego de que los agentes de la TSA comprueben que todo está en orden con tu equipaje podrás guardar tus objetos, ponerte tus zapatos y buscar la puerta de embarque para subir a tu avión.



