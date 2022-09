Así es el hotel Château Frontenac de Quebec y esto cuesta hospedarse

La ciudad de Quebec, en Canadá, tiene una amplia oferta turística que canaliza las bellas atracciones europeas, en especial las francesas, sin salir del continente.

Su ambiente, cocina y edificios transportan a los turistas a la antigua Europa que estaba dominada por carruajes, calles empedradas y hasta enormes y bellos castillos.

Hablando de castillos al estilo europeo, Quebec es el hogar de un lujoso hotel en forma de castillo que con el paso de las décadas se ha vuelto un ícono y referente de todo el país: el Château Frontenac

Se trata de un icónico hito de la ciudad de Quebec que, si no se puede hospedarse en él, es un sitio obligatorio para visitar.

Y es que su encantador diseño de castillo chateau hace que el hotel sea el edificio más fotografiado de América del Norte.

Historia del Château Frontenac

Fue construido en 1893 como parte de un proyecto de desarrollo de la compañía Canadian Pacific Railway. Actualmente es conocido como un Sitio Histórico Nacional.

Recibió su nombre en honor a la figura clave de la historia de Nueva Francia en Canadá, Louis de Buade, Conde de Palluau et de Frontenac, quien fue gobernador de la colonia entre 1672 y 1682 y posteriormente entre los años 1689 y 1698.

Es propiedad de Fairmont Hotels & Resorts, una de las marcas de hoteles más lujosas de todo el mundo y que lideran la industria debido a la belleza de sus piezas arquitectónicas, ubicación, servicio y exclusividad.

Se ubica sobre la Ciudad Vieja de Quebec y el río St. Lawrence. Desde su construcción ha sido sometido a varias e increíbles restauraciones que destacan el estilo arquitectónico del siglo XIX.

Además de dar la bienvenida a viajeros que desean vivir el lujo de Quebec, el castillo ha sido el hospedaje de grandes estrellas de alto perfil y mundialmente conocidas como la reina Isabell II, Céline Dion, la princesa Grace Mónaco, Leonardo DiCaprio y Paul McCartney.

Así es el Château Frontenac

El hotel cuenta con 610 habitaciones, incluidas suites y habitaciones estándar repartidas en 18 pisos, que ofrecen “un toque elegante al estilo de la Europa histórica”, destaca el sitio web del castillo.

Entre otras amenidades se incluyen seis restaurantes de lujo, una piscina,16 salas, comedores y salones para eventos, conferencias y otros encuentros de alto perfil, además de una sala de cata de vinos y una sala de juntas equipada.

Además, hay un gimnasio equipado junto a un centro acuático, experiencias caninas y chalets al aire libre dentro de los jardines y terrazas del hotel.

El hotel cuenta con un jardín privado en donde se produce su propia miel. Quebec Cité estima que el chef ejecutivo del hotel recolecta 650 litros de miel cada año de cuatro colmenas que tienen en la azotea del castillo.

Los huéspedes pueden visitar su sala de quesos que expone más de 100 tipos hechos en la provincia.

Uno de los principales atractivos que rodea el castillo es la Terraza Dufferin, misma que ofrece impresionantes vistas del canal Levis y al Viejo Quebec.

Normalmente este lugar está lleno de turistas en verano que quedan encantados con artistas callejeros que muestran sus creaciones a cualquier transeúnte.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Château Frontenac?

Los precios de hospedaje varían de acuerdo a las temporadas y tipo de reserva de habitaciones.

TripAdvisor, que enlista al hotel dentro de su ranking Best of the Best 2022 lanza precios por noche de casi $500 dólares. En pesos mexicanos son casi $10 mil.

En el sitio web del hotel se ofrecen descuentos del hasta el 20% y paquetes de viaje según las temporadas, días de hospedaje, incluso se especifican descuentos para residentes de la ciudad y residentes del país.

Los costos se calculan a la hora de hacer la reserva, dependiendo el tipo de habitación, número de reservaciones y los días de hospedaje.