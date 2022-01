Así es el tour de ‘Sex and the City’ que tiene Nueva York

Entre los cientos de puntos de interés y tours temáticos que tiene para ofrecer la ciudad de Nueva York destaca Sex and the City Hotspots Tour, una atracción inspirada en su totalidad por la exitosa serie del mismo nombre.

La empresa de viajes guiados On Location Tours ofrece este tour con opciones de recorridos turísticos privados y públicos en autobuses especiales que conducen a los fanáticos de la franquicia por los principales lugares en donde se ambientó la serie de finales de los 90, las dos películas y la actual entrega And Just Like That de HBO Max.

El recorrido completo público cuesta $66 dólares para adultos y se hace varias veces a la semana, según el calendario de la empresa, y cada uno dura aproximadamente 3.5 horas.

Los asientos para adultos premium cuestan $76 dólares cada uno.

Por su parte, el tour privado se hace todos los días y dura cerca de una hora, con la opción de viajar en una limusina en fechas especiales como despedidas de soltera o cumpleaños, así como para celebraciones en grupo.

El tour privado disponible para un máximo de 22 pasajeros y un mínimo de tres cuesta $135 el boleto; la renta de la limusina para más de dos invitados parte en los $750 dólares.

Ambos viajes están diseñados sólo para viajeros mayores de 18 años, por lo que los niños no pueden subir.

Como su nombre lo dice, Sex and the City Hotspots Tour recorre más de 40 de los principales lugares en donde se grabaron todas las entregas, incluido el reinicio con Sarah Jessica Parker, Kristin Davids y Cynthia Nixon como protagonistas.

Visita el vecindario de Greenwich Village, SoHo, West Village, Little Italy y Meatpacking District.

Otros lugares incluye la tienda de Magnolia Bakery, la empresa italiana de utensilios Scavolini, el restaurante Onieal’s y el restaurante de ultralujo Buddakan.

Durante los viajes, los invitados son guiados por el personal de la empresa turística quienes se encargarán también de hablar sobre los datos curiosos, secretos y hechos divertidos de las filmaciones y de dar acceso y descuentos a los restaurantes y a la panadería de forma exclusiva.

El autobús o la limusina se detiene en ciertos lugares para que los visitantes puedan bajar a explorar las zonas o a tomar fotografías.

On Location Tours ofrece otros viajes temáticos inspirados en programas y películas de finales de los 90 hasta los actuales como Gossip Girls, Marvelous Mr. Maisel y The Sopranos.

