Así será la lluvia de meteoritos Tau Herculids; “la más espectacular en décadas”

Los amantes del cielo nocturno y observadores curiosos podrán disfrutar de un impresionante espectáculo con la lluvia de meteoritos Tau Herculids, misma que se cree será la más espectacular en décadas.

De acuerdo con las predicciones de científicos astrónomos, esta lluvia puede aparecer (o no) con el paso de un pequeño cometa que podría hacer erupción a su paso frente a la Tierra.

Se dice que podría o no ocurrir debido a la imprevisibilidad de su cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, o SW3, según expertos de la NASA.

“Este será un evento de todo o nada”, especifica Bill Cooke, quien dirige la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales.

El cometa pasó en 1995, pero debido a su tamaño, se creía que no sería visto desde la Tierra, pero para sorpresa de los científicos, el SW3 iluminó los cielos oscuros con miles de meteoritos llamados Tau Herculids.

Los expertos califican esta lluvia como una de las mejores exhibiciones anuales siempre y cuando se aprecie. De hecho, podría ser una de las exhibiciones más dramáticas desde la lluvia de meteoritos de Leónidas, ocurrida hace más de 20 años.

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de Tau Herculids?

Se predice que la lluvia podrá ser vista este año en la noche del 30 mayo hasta la madrugada del 31.

Los observadores del cielo oscuro de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, podrán apreciar el espectáculo, el Old Farmer’s Almanac predice que su punto máximo será alcanzado a la 1 am ET (12 am en México).

El punto a observar, principalmente, es en su constelación Bootes The Herdsman, a 6 grados al norte-noreste de la estrella brillante de Arcturo; sin embargo, debido a lo luminosa que puede ser la lluvia, se verá fácilmente.

Se cree que la lluvia podrá tener más de mil meteoritos ¡por hora!

Historia de las Tau Herculids

Hace 92 años, el 2 de mayo de 1930, dos astrónomos alemanes, Friedrich Carl Arnold Schwassmann y Arno Arthur Wachmann, se encontraban trabajando en el Observatorio de Hamburgo para catalogar los nuevos asteroides, cuando encontraron al SW3, es por eso que el cometa lleva sus apellidos.

El cometa orbita el Sol cada 5.4 años, pero después de su descubrimiento desapareció. Entre 1935 y 1974, estuvo haciendo su recorrido sin ser detectado durante ocho veces. Fue hasta 1979 que volvió a ser visto y de nuevo desapareció hasta enero de 1985, después desapareció de nuevo y lo encontraron en 1990.

SW3 se ha dividido en más de 68 fragmentos en las últimas décadas, desde su última aparición en 2017, el cometa y sus fragmentos arrojaron escombro en cada regreso a través del sistema solar interior.