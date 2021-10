Así será la montaña rusa más larga y alta del mundo que llegará a Six Flags

Los fanáticos de Six Flags Magic Mountain, en California, pronto podrán experimentar una nueva y emocionante atracción con temática de Wonder Woman.

Se trata de la montaña rusa de un carril más alta y larga del mundo que se espera abra en verano de 2022.

Wonder Woman Flight of Courage se convertirá en la montaña rusa número 20 del parque, lo que a su vez convertirá al parque californiano en el parque temático con mayor cantidad de montañas rusas en todo el mundo, según se lee en un comunicado de prensa.

“Este es un hito histórico para nuestro parque, ya que presentamos la última incorporación a nuestra incomparable dinastía de montañas rusas, Wonder Woman Flight of Courage. No solo se trata de una montaña rusa de un solo carril que bate récords, sino que lleva la cantidad de montañas rusas de Six Flags Magic Mountain a un número sin precedentes de veinte, la mayor cantidad en el mundo ”, dijo el presidente del parque, Don McCoy.

La montaña rusa se unirá al DC Universe que el parque resguarda en una de sus secciones, la cual será sometida a renovaciones para mejorar la experiencia de los visitantes a través de un restaurante temático, un bar y tiendas minoristas con productos exclusivos de DC.

La nueva atracción “ejemplifica los rasgos de fuerza y ​​velocidad del superhéroe, mostrando el legado de la misma Wonder Woman”.

Cuando los huéspedes ingresen a la fila del paseo, serán recibidos en una estructura de influencia griega y “paisajes tropicales” antes de ser sumergidos en la historia de vida y de cómo obtuvo sus poderes la famosa heroína.

