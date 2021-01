Así son las lujosas vacaciones de Kylie Jenner en Aspen

Kylie Jenner no escatima gastos en cuanto a vacacionar se refiere. Constantemente da de qué hablar por sus lujosas escapadas a idílicos destinos en todo el mundo y sus cifras millonarias que invierte para divertirse con amigos y familiares.

En esta ocasión, la empresaria se ha hecho tendencia de nueva cuenta en medio del viaje que hizo al destino helado de Aspen con su hermana Kendall y su madre Kris para celebrar la llegada de Año Nuevo.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la magnate del maquillaje partió de Los Ángeles hacia Aspen, Colorado en su jet privado acompañada por Travis Scott, Kendall, Kris, Corey Gamble, Stormi y el amigo de la familia Fai Khadra.

Llegó a una mansión de siete habitaciones y cuatro pisos, ubicada en la montaña donde las rentas oscilan en los $450 mil dólares al mes y los alquileres diarios parten de los $25 mil dólares.

La propiedad cuenta con un teatro, siete habitaciones, siete baños completos, una piscina cubierta, una bolera, una amplia sala de estar con una moderna chimenea, techos de madera, elegantes candelabros, enormes ventanales con vistas a las montañas heladas en cada habitación, pisos de madera y vidrio, cocina del chef, terrazas, un lujoso comedor y largos jardines ahora nevados, pero normalmente brillantes y acogedores en verano.

Aunque está disponible para las rentas diarias y por temporadas, la casa construida en 2020 está en el mercado inmobiliario por $75 millones de dólares.

En los últimos días, las hermanas Jenner han presumido su estancia en la casa palaciega, así como de sus ratos de entretenimiento y ocio en los terrenos exteriores ideales para practicar esquí y snowboard.

Kylie se ha encargado de documentar en las historias de Instagram los detalles de la casa, además de sus horas de comida y paseos en la nieve.

Mira aquí el interior de la casa:

The house Kylie Jenner is staying at in Aspen pic.twitter.com/mwukSbZnSb