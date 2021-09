Atracciones de terror que llegan a Universal Orlando Resort por Halloween

Universal Orlando Resort, en Orlando, abrió su festival de terror con decenas de atracciones que llenarán de miedo a chicos y grandes.

El evento ya está disponible para todos los visitantes que quieran llevar la adrenalina al límite y estará disponible hasta el 31 de octubre de 2021.

La edición 30 del Universal Orlando’s Halloween Horror Nights ofrecerá 10 casas encantadas, cinco zonas de miedo y dos espectáculos en vivo con los personajes icónicos de la compañía.

¿Cuánto cuestan los boletos para el festival de terror de Universal Orlando?

Los visitantes deben pagar un pase adicional a la entrada general al parque temático para poder gozar de las noches de terror. El costo es de 122.99 dólares más impuestos en taquilla, pero si lo compran por internet, el precio se reduce a 70.99 dólares más impuestos.

El pase exprés de Halloween Horror Nights para no tener que hacer filas en cada atracción cuesta 89.99 dólares, adicionales al pase al festival.

Además, hay un tour RIP con el que los visitantes pueden tener un recorrido guiado por el evento y a zonas exclusivas a las casas embrujadas, que tiene un precio de 299.99 dólares.

Los turistas que quieran disfrutar del festival de Universal Orlando Resort antes pueden pagar 30 dólares y acceder al parque de 15:00 a 17:00 horas, así como esperar en un área especial a que comience el evento.

Atracciones de terror de Universal Orlando

The Haunting of Hill House: Una casa de terror con un pasillo oscuro que lleva a varias habitaciones en las que los visitantes se encontrarán con personajes como The Tall Man yy The Bent-Neck Lady.

Beetlejuice: Casa del terror con pasillos de tablero de ajedrez que llevarán a los turistas a la Sala de las Almas Perdidas y dejarán que sean testigos en la caótica boda de Beetlejuice.

The Texas Chainsaw Massacre: Las personas entrarán a la casa de Sawyer para conocer a la familia de carniceros de Leatherface. También deberán tener cuidado al encontrarse con cuchillos de carne y una motosierra.

Universal Monsters The Bride of Frankenstein Lives: Los visitantes de Universal Orlando Resort ingresarán a la torre del monstruo de Frankenstein y deberán evitar ser atrapados por su novia.

Halloween Horror Nights Icons: Captured: conjunta en un sólo recinto a personajes como Jack the Clown, the Caretaker y the Storyteller, en búsqueda de víctimas.

Welcome to Scarey: maníacos y monstruos recorren el lugar tratando de obtener un poco de sangre de las víctimas que se encuentran en su camino.

The Wicked Growth: El “señor de las calabazas” que crece en Halloween sale de la tierra para perseguir a sus víctimas.

Puppet Theatre: Los visitantes ingresarán a un espeluznante teatro antiguo abandonado, donde se encuentran atrapados un titiritero y una compañía de ballet.

