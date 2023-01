Atracciones turísticas para disfrutar en el área metropolitana de Phoenix, Arizona

Dicen que no hay plazo que no se cumpla, y ha llegado la hora de Arizona para brillar por todo lo alto. Está alistando todos los detalles para la cada vez más próxima edición del Super Bowl.

Por eso, parece oportuno compartir algunas de las atracciones más importantes de Phoenix y su área metropolitana, para que compruebes, una vez más, que Arizona es todo, menos obvia.

Museo de Instrumentos Musicales

¡Amantes de la música! El Museo de Instrumentos Musicales es uno de los mejores museos de instrumentos musicales del mundo. 6 mil años de historia de la música se dan cita en sus diversas exposiciones, integradas por más de 8 mil instrumentos musicales de todos los rincones del mundo.

Entre ellos , por ejemplo, podrás ver guitarras de Carlos Santana o trajes de Elvis, instrumentos hechos con objetos reciclados, el proceso de fabricación de un violín, las distintas partes de un piano deconstruido. Y, si tienes suerte, quizá puedas acudir a algún concierto con algún figurón de la música que a menudo se dan cita en el MIM. No cabe duda que “la música es el lenguaje del alma”, y aquí lo comprobarás.

El Jardín Botánico del Desierto

En tu visita a Phoenix hay al menos un lugar que no te puedes perder: El Jardín Botánico del Desierto, un auténtico museo viviente con más de 50 mil ejemplares de flora y fauna, en un espacio de casi 60 Has, que recibe cada año a más de 375 mil visitantes. Se trata de uno de 24 jardines botánicos acreditados por la American Alliance of Museums y en él se exhiben más de 90 mil especímenes en su herbario y casi 4,500 de colecciones vivas, así como casi 500 especies menos comunes que se encuentran bajo cuidados especiales del Jardín Botánico, por tratarse de especies en peligro de extinción.

Casa estudio de Frank Lloyd Wright

Al Este de Phoenix, se encuentra Scottsdale, que orgullosamente presume Taliesin West, la casa estudio de Frank Lloyd Wright, incluida en la lista del Patrimonio Mundial UNESCO en 2019, por tratarse de un ejemplo inconfundible del arte a cargo del Padre de la Arquitectura contemporánea estadounidense.

Se trata de la casa de invierno y laboratorio establecido en 1937 por este genio de la arquitectura y sus alumnos, que con el tiempo se fue integrando al paisaje desértico que le rodea, para crear un mundo en sí mismo, lo que lo hace una de sus obras más entrañables y personales. ¡No hay amante de la arquitectura que no quiera conocer este lugar!

Heard Museum

A menudo nos creemos aquello de que los Estados Unidos son un país joven y asumimos que su historia es reciente. Arizona es el estado de la Unión Americana que tiene, hoy por hoy, la mayor cantidad de comunidades nativoamericanas, que nos cuentan una historia de más de 4 mil años de antigüedad. De allí la importancia de un museo como el Heard que, desde 1929 se dedica a la exhibición del arte indígena, presentando sus muestras “en primera persona” y poniendo de manifiesto la belleza y dinamismo del arte tradicional, pero también del arte contemporáneo.

Este museo fija los parámetros sobre la colaboración con los artistas nativos y con las comunidades tribales, para que el visitante conozca y comprenda el arte indígena, especialmente del Suroeste de los Estados Unidos.

Distrito Artístico Roosevelt Row

El Distrito Artístico Roosevelt Row y la Historic Grand Ave se encuentran en el corazón de Phoenix. También conocido como RoRo, el Roosevelt Row es la sede de la mayor concentración de murales urbanos de la ciudad, algunos de los cuales son constantemente cambiados, haciendo que espacios como el “Sendero de los Murales” o Mural Alley se convierta en el corredor no oficial y centro focal del arte callejero de Phoenix. Por su parte la Historic Grand Avenue es un distrito artístico e histórico lleno de tiendas locales, en el que constantemente se promueve la cultura de lo comunitario, lo local, lo creativo y cultural.

La mejor manera de conocer ambos distritos es visitándolos el primer viernes de cada mes, en el First Friday Art Walk, para tener contacto cercano y directo con el arte callejero mientras disfrutas las delicias locales y paseas por las tienditas.

¡La comida!

Arizona tiene una gran tradición gastronómica, pues aquí se concentran los talentos de grandes chefs provenientes de todas partes del mundo que han sabido aprovechar los ingredientes del Suroeste. Además de Tucson, Ciudad Creativa en Gastronomía por la UNESCO, Phoenix y su área metropolitana cuenta con una gran cantidad de chefs y restaurantes reconocidos con los James Beard Awards, que son el equivalente de los Óscares de la gastronomía estadounidense, además de proyectos de gastronomía local “Farm to Table” que crean una escena vibrante, divertida, accesible…y deliciosa.

Tan solo en 2022, estos son los nominados a este importante reconocimiento en el área metropolitana de Phoenix:

Mejor Chef — Suroeste (AZ, NM, NV, OK)

Lori Hashimoto de Hana Japanese Eatery en Phoenix

Giovanni Scorzo de Andreoli Italian Grocer en Scottsdale

Restaurantero destacado

Chris Bianco de Tratto, Pane Bianco y Pizzeria Bianco en Phoenix

Chef destacado

Christopher Gross de Christopher's en Phoenix

Stephen Jones de The Larder + The Delta en Phoenix

Restaurante destacado

ShinBay en Scottsdale

Chef emergente

Donald Hawk de Valentine en Phoenix

Mejor nuevo restaurante

Bacanora en Phoenix

Maestro pastelero destacado

Mark Chacón de Chacónne Patisserie en Phoenix

Hospitalidad destacada

Binkley's en Phoenix

Programa enológico destacado

Kai at Sheraton Grand at Wild Horse Pass en Phoenix

La información es cortesía de CWW México y Visit Arizona