Aventura en nieve, aguas termales y arte te esperan en Colorado este invierno

Nuevas y emocionantes opciones para disfrutar de este hermoso estado, favorito de los mexicanos, entre diciembre 2022 y abril 2023, tanto dentro como fuera de las pistas de esquí.

El invierno está en el aire, lo que significa que la nieve está a la vuelta de la esquina en Colorado. Con el cambio de estación, llegará una renovada y emocionante temporada invernal para los amantes de la naturaleza, actividades al aire libre, excelente gastronomía, fogatas y ambiente familiar.

Los visitantes se encontrarán con experiencias artísticas y culturales, importantes celebraciones, nuevos establecimientos de alimentos y bebidas, seguido de una gran variedad de opciones de aguas termales, spas y experiencias al aire libre para disfrutar al máximo de las impresionantes Montañas Rocosas. Aquí te presentamos algunas de las novedades para esta temporada,

Noticias de las pistas de esquí

La temporada de invierno 22-23 da la bienvenida a emocionantes novedades de algunos de los 26 resorts y centros de esquí de Colorado.

Telluride Ski Resort y Copper Mountain celebrarán su 50 aniversario y Eldora Ski Area y Vail Mountain su 60 años, todos con muchas actividades especiales para la ocasión.

Steamboat Resort continúa avanzando a medida que se acerca la etapa final de la segunda fase de su transformación multianual de $200 millones de dólares del área base y la montaña. Lo más actualizado para esta temporada incluye una pista de patinaje sobre hielo y una nueva zona de comidas y bebidas en el área base, y una segunda góndola fuera de la base que da servicio a una nueva área de aprendizaje para principiantes.

Por su parte, Vail Mountain presentará un proyecto transformador de dos “lifts”. Por su parte Breckenridge Ski Resort. mejorará la experiencia en la escuela de esquí y snowboard para principiantes con la actualización de Rip's Ride.

Buttermilk Mountain presentará un área base transformada. En Aspen Mountain las carreras para la Copa del Mundo regresarán esta primavera. Arapahoe Basin reabrirá il Rifugio completamente renovado, el cual es un restaurante de inspiración europea y el más alto de América del Norte. El área de esquí de Loveland lanzará recorridos a bordo de snowcat en Dry Gulch que ofrecerá travesías guiadas para esquiadores y practicantes de snowboard de nivel intermedio y superior que se espera comiencen en enero de 2023. Howelsen Hill en Steamboat tiene el honor de ser el área de esquí más antigua de Colorado en uso continuo (inaugurado en 1915), y abrirá una nueva área de “snow tubing” y “lifts” que debutarán este diciembre.

Aguas termales

Colorado Historic Hot Springs Loop se expandió en 2022 agregando tres destinos más a este circuito que muestra los principales lugares de aguas termales del estado, a través de itinerarios autoguiados para explorar 23 experiencias, entre ellas:

La expansión de The Durango Hot Springs Resort & Spa que continúa con la adición de 12 piscinas de aguas termales, lo que hace un total de 38 piscinas en el resort recientemente renovado y que también acaba de terminar de crear un jardín de meditación con inspiración y bañeras japonesas.

The Springs Resort en Pagosa Springs se sumerge profundamente en el bienestar con un nuevo director médico y un experto en balneología, así como un tratamiento de agua con infusión de arcilla, clase de yoga en el bosque, baños de sonido y guías de inmersión orientadas a la recuperación. Iron Mountain Hot Springs en Glenwood Spring está trabajando en “Upriver”, una nueva sección para mayores de 21 años y contará con ocho nuevas piscinas junto al río, una piscina de inmersión fría, una gran piscina de experiencias y un café.

Artes inmersivas

Aurora's Stanley Marketplace fue seleccionado como la ubicación permanente de la segunda galería de arte digital de “Grande Experiences” en Estados Unidos, denominada LUME Colorado, que abrirá con DALÍ ALIVE, una mirada inmersiva a la vida y obra de Salvador Dalí.

Recientemente abrió MeowWolf’s Convergence Station, una impresionante experiencia artística inmersiva en Denver y Denver Art Museum hizo una renovación de $150 millones de dólares brindando una gran experiencia a sus visitantes.

Colorado para todos

Colorado se esfuerza por ser un destino verdaderamente acogedor y ofrece experiencias y oportunidades accesibles para todos. La National Brotherhood of Skiers (NBS) seleccionó a Vail para su evento Cumbre del 50 Aniversario de 2023 (del 4 al 11 de febrero de 2023). Durante una semana de diversión en deportes de invierno, NBS recaudará fondos para apoyar su misión, aumentar la participación en deportes de invierno mientras desarrolla y apoya a atletas de color para ganar competencias internacionales.

Aspen y Telluride organizan algunas de las semanas de esquí gay más animadas del país. “Girls rule winter in Colorado” son áreas de esquí en todo el estado que ofrecen programas personalizados para brindarle a las mujeres esquiadoras y ciclistas la oportunidad de participar en un ambiente de aprendizaje acogedor, de apoyo y divertido en la nieve.

Varias áreas de esquí en todo el estado también ofrecen deportes adaptados, incluido el Crested Butte Adaptive Sports Center y The National Sports Center for the Disabled con sede en Winter Park Resort. Colorado es el lugar donde los niños se convierten en esquiadores y snowboarders de por vida con programas de aprendizaje, terrenos incomparables y ofertas como el Keystone Resort’s Kids Ski Free program.

Aventuras en nieve poco convencionales:

Ha habido un surgimiento de aventuras fuera de lo común y dinámicas que no son de esquí para que los visitantes disfruten del terreno nevado de Colorado, tanto dentro como fuera de las pistas, incluidas nuevas montañas rusas, curling, ciclismo pesado, nuevas ofertas de Vía Ferrata en todo el estado, Jeeping de invierno, heliski, trineos tirados por perros, pesca con mosca en invierno, cometas en la nieve y más.

La ciudad de Steamboat Springs otorgó los primeros permisos para este invierno para recorridos en bicicleta y esquí de travesía e instrucción en la red de senderos Emerald Mountain por parte de proveedores locales. Femme Trek ofrece nuevas aventuras guiadas con raquetas de nieve para mujeres en el Parque Nacional Rocky Mountain. Defiance, la montaña rusa con bucles más alta de los Estados Unidos, acaba de abrir en Glenwood Caverns Adventure Park y presenta la caída libre más empinada del oeste de los Estados Unidos.

Aventureras delicias para el après ski y bebidas artesanales

Después de un día de emocionantes experiencias, es imprescindible recargar energías con platillos y bebidas artesanales. Los restaurantes de Bluebird Market Hall y la mezcla ecléctica de pequeños productores de Colorado en Silverthorne es un evento excitante en camino a las estaciones de esquí del condado de Summit.

Ben Parsons, fundador de Infinite Monkey Theorem, presentó The Ordinary Fellow, una nueva bodega y sala de degustación en el sitio del histórico cobertizo de empaque de melocotones COOP de United Fruit Growers en Palisade. También en Palisade, la nueva destilería Clark & Co. invita a los visitantes a disfrutar de sus famosos cócteles especiales y comida con una de las mejores vistas a los huertos de la ciudad.

Para aquellos que se aventuran en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, The Bird's Nest Cafe en Estes Park ofrece cocina de Colorado y selecciones exclusivas de vinos y bares con un hermoso telón de fondo montañoso. El icónico restaurante The Sink en Boulder cumple 100 años en 2023. Ubicado en la ciudad universitaria este restaurante es famoso por sus hamburguesas, el arte icónico en cada pared, haber empleado a Robert Redford como conserje y la visita del ex presidente Barack Obama, quien firmó su nombre en la pared.

La información es cortesía de www.COLORADO.com y AdNova