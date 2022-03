Azafata revela por qué nunca deberías beber café o té en el avión

Al viajar en avión, las aerolíneas ofrecen a sus clientes un servicio de alimentos y bebidas. Cuando el vuelo es largo es casi imposible rechazarlo, pues se trata del único alimento que se tendrá en horas.

Aunque las aerolíneas presumen de su higiene al preparar los alimentos, especialmente durante la pandemia, hay algunas bebidas que quizá no te convenga pedir.

La azafata Kat Kamalani se volvió viral en TikTok al revelar algunos detalles desagradables sobre el agua con la que se preparan bebidas como el té y el café a bordo de los aviones.

“Nunca consumas ningún líquido que no esté en una lata o una botella”, advirtió Kat. “La razón es que esos tanques de agua nunca se limpian y son asquerosos”, reveló desatando decenas de comentarios.

La asistente de vuelo pidió a los pasajeros que eviten cualquier bebida preparada en los aviones.

Kat Kamalani señala en su video que las cafeteras también están sucias. “Estas pequeñas cafeteras rara vez se limpian a menos que estén dañadas. Se sacan y se limpian entre vuelos, pero nunca se limpia toda la máquina”. Además, añade que están ubicadas cerca de los baños.

Just promise me you won’t