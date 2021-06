Azafatas tendrán clases de defensa personal ante pasajeros violentos

Los asistentes de vuelo de Estados Unidos recibirán clases de defensa personal a partir de julio para evitar las agresiones de pasajeros violentos a bordo.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijo que las crecientes tasas de pasajeros rebeldes, informadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), son preocupantes pues interrumpen innecesariamente los viajes y retrasan los vuelos en todo el país.

El entrenamiento en defensa personal se había disuadido por la pandemia, pero volverá en pocas semanas y será reforzado. Además, habrá sanciones para quien golpee o insulte a la tripulación.

La FAA informó que las aerolíneas del país han reportado cerca de 2,500 ataques de pasajeros este año. De ellos, 1,900 involucraron a pasajeros que se negaron a usar cubrebocas a bordo del avión.

Este mes, se registraron incidentes en vuelos de Louisville y Denver.

En Louisville un pasajero agredió a dos asistentes de vuelo cuando intentaba traspasar el carril de salida y enfrenta cargos penales estatales por allanamiento de morada, huida y evasión a la policía, agresión por delitos menores y resistirse al arresto.

El incidente de Denver involucró a un pasajero que supuestamente mordió a dos azafatas y sigue bajo investigación. Ambos pasajeros también enfrentan una posible multa civil de hasta $ 13,910 dólares por cada violación de los requisitos de seguridad de la TSA.

En mayo, una pasajera llamada Vyvianna Quinonez, de 28 años, fue detenida por las autoridades aeroportuarias luego de que golpeó a una azafata de Southwest Airlines a bordo de un avión.

La agresión ocurrió mientras un vuelo de Sacramento aterrizaba en la ciudad de San Diego, California.

Michelle Mener, quien grabó el video, dice que ambas discutían verbalmente por la política de usar cubrebocas a bordo del avión y todo se intensificó cuando le pidió mantener abrochado su cinturón de seguridad mientras el avión estaba en movimiento.

Vyvianna Quinonez soltó puñetazos a la azafata. Le sangró el rostro y le tiró dos dientes, a pesar de que un pasajero intentó separarlas.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e