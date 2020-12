‘Bola de fuego’ en el cielo causa desconcierto en Nueva York y Toronto

Una bola de fuego causó revuelo entre residentes de Nueva York y en el sur de Toronto en Canadá cuando fue captada destellando en el cielo y causando un fuerte estruendo que sacudió el suelo.

Según datos de la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS por sus siglas en inglés), la bola de fuego aparentemente se trató de un asteroide que también fue observado al menos 150 veces por los cielos de Maryland, Washington DC, Virginia, Pensilvania y Michigan.

La agencia publicó en su sitio web que un observador de Nueva York informó la aparición de una bola de fuego color blanco brillante con tonos amarillos, mientras un observador de Maryland dijo que tenía chispas rojas y naranjas, con humo y una estrela espesa.

Otro testigo de Toronto, Ontario describió a la bola con una estela larga y de color verde brillante.

Tras su paso por Nueva York, el 911 recibió múltiples reportes sobre un estruendo ensordecedor que sacudió ventanas y retumbó en el suelo.

Un residente del condado de Niágara captó el momento con su teléfono celular mientras paseaba en un trineo tirado por perros en Royalton.

What are the chances!? Bekka Gunner shared this video with @WGRZ of the reported meteor heard & seen in #UpstateNY today. Bekka was out dog sledding (also cool) in Royalton, near the Erie, Genesee border. #WNY #CNY About 16 seconds in, top left corner pic.twitter.com/NPbEVlYoxD

En tanto, EarthCam capturó el insólito momento en el centro de Toronto, Canadá, específicamente en la parte superior del rascacielos CN Tower.

De inmediato los usuarios de redes sociales reaccionaron al video comentando algunas bromas y expresando asombro.

“En la temporada final todos tienen su momento, su lugar y su hora, las cámaras estarán allí para captarlo todo”, “Santa Claus está llegando a la ciudad” y “Basta, 2020”, fueron algunos de los mensajes que escribieron.

Is it a bird?Is it a plane?s it a meteor?

At the same moment in time, our cameras that face the CN tower in Toronto caught this object. We're not sure what it is or whether it is related. Follow the red circle and you tell us! Comment below! @TourCNTower pic.twitter.com/NCsY9DHFX2