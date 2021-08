Bourbon Street, New Orleans: lo que debes saber antes de visitarla

Bourbon Street en Nueva Orleans es una de las calles más famosas de Estados Unidos y del mundo debido a la activa vida nocturna que le ofrece a sus más de 17.7 millones de visitantes que recibe cada año.

Asimismo, es la principal atracción turística de Nueva Orleans, de la que depende en gran medida su industria turística. Es por eso que está en la lista de deseos de todo viajero adulto que llega a la ciudad.

Bourbon tiende a estar abarrotada durante todo el día y en la noche con diferentes actividades que hacer y lugares que visitar, incluidos restaurantes, bares, salas de música y bares para bailar.

Ubicación de Bourbon Street

La famosa calle se encuentra paralela al río Mississippi por el tramo de French Quarter, desde Canal Street hasta Esplanade Avenue.

Se dice que la mayor parte de la diversión nocturna se encuentra en la zona norte, cerca de Canal Street, aunque en el tramo inferior del Bourbon comercial se encuentran divertidos y alegres bares gay, aunque no son exclusivos, ya que todos son bienvenidos, sin importar el tipo de local.

La mayor concentración de turistas se encuentra entre las calles Orleans y Bienville, donde abundan los bares, tiendas de recuerdo y donde la calle es escenario de artistas callejeros y viajeros de todo el mundo.

¿Se puede beber alcohol en Bourbon Street?

En Nueva Orleans está permitido consumir alcohol en la calle y en Bourbon es una práctica casi obligatoria.

Si bien la mayoría de los locales en esta calle son bares para disfrutar, algunos locales son sólo cubículos que venden cualquier tipo de bebida alcohólica para llevar en vasos de plástico mientras los viajeros disfrutan de un recorrido. A esta práctica de consumo se le llama Go-Cup.

¿Se puede visitar Bourbon Street con niños?

Si bien la ciudad y sus atracciones son familiares, esta calle es la excepción. Bourbon está hecha con puro entretenimiento para adultos, donde el alcohol abunda, la música es estrepitosa en todas horas, en especial en la noche y donde el ambiente libertino es la principal atracción.

Asimismo, hay bastante delincuencia que se aprovecha de los visitantes que normalmente se emborrachan, desde carteristas hasta estafadores.

Es por eso que si vas a visitar este lugar, tienes que saber antes que no debes cargar con muchas pertenencias en especial de valor y las que lleves, debes ponerlas a salvo, no alejarte de tu asiento dentro de los bares y no confiarte de todas las personas que se te acerquen.

Puntos de interés en Bourbon Street

Algunas de sus atracciones estelares incluyen The Royal Sonesta Hotel, un histórico hotel que abrió por primera vez en 1969.

También incluyen al restaurante Galatoire, uno de los más antiguos y populares de la ciudad, fundado en 1905. Se especializa en cocina criolla francesa y es el lugar de moda de todo el Barrio Francés para almuerzos exclusivos.

Entre los bares destaca la Herrería de Jean Lafitte en la esquina de Bourbon y St. Phillips. Aquí, la decoración está llena de historia, leyendas y misterio de la vieja Nueva Orleans.

Otro elemento imperdible de la calle es el edificio Old Absinthe House, que fue construido en 1806 como una empresa familiar. Con el paso de los años se renovó para convertirse en un salón en donde se creó la famosa bebida Absinthe House Frappe.

En la intersección de Bourbon Street y St. Ann Street se encuentra el bar gay más famoso y antiguo del país, el Lafitte-In-Exile. Aquí se reúne gran parte de la comunidad gay de Nueva Orleans y le dan la bienvenida a nuevos visitantes nacionales e internacionales.

Para los amantes de la diversión y del jazz, la mejor opción es Fritzel’s European Jazz Club en donde se presentan actuaciones de jazz tradicional en vivo todas las noches de la semana y donde se puede bailar toda la noche sin cargos extras.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí