Casas de California son invadidas por cientos de pájaros

Como si se tratara de una película de Alfred Hitchcock, bandadas de pájaros han invadido casas de California, Estados Unidos y aterrorizado a sus habitantes.

De acuerdo con los informes de medios locales, cientos de aves han invadido al menos dos casas en los últimos días, entrando por las chimeneas y merodeando en los jardines sin una razón aparente.

Más de 800 pájaros entraron a una casa en Torrance, California durante la noche a través de la chimenea asustando a la familia que se encontraba descansando, estas aves se quedaron por días adentro y volaron por el interior de la propiedad.

“Es difícil de explicar”, dijo uno de los propietarios de la casa al medio KTLA. “Si no lo ve con sus propios ojos, nunca lo creerá”, añadió.

La familia afectada por los intrusos tuvieron que dejar su casa e irse a un hotel cercano, a la espera que las aves se fueran.

En redes sociales se han vuelto virales algunas imágenes captadas de las aves dentro de la casa junto con otra invasión similar, pero en el área de Montecito.

BIRDS FLY INTO HOME! A @KTLA viewer says it took hours to get them out of their home in Torrance, CA. pic.twitter.com/uxdOkxLkr9

Las autoridades del Departamento de Bomberos de Montecito dijeron que recibieron varias llamadas sobre más de mil pájaros merodeando los vecindarios, poco después recibieron reportes acerca de que estas aves se encontraban atascadas en la chimenea de uno de los vecinos.

En un video publicado en Twitter por el Departamento de Bomberos, se muestran a los pájaros dentro de la chimenea, junto a la rejilla amontonados esperando poder salir.

Para poder sacarlos, las autoridades dijeron que los harían volar hacia arriba en lugar de permitirles el paso hacia el interior de la casa, asimismo, calificaron este suceso como “inusual”.

“Los bomberos y los Servicios para Animales del Condado tomaron la determinación de tratar de permitir que las aves vuelen hacia arriba y salgan del tiro por su cuenta durante la noche”, dijeron los bomberos de Montecito en un comunicado de prensa.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo de bomberos, al día siguiente las aves seguían atascadas en la chimenea.

Montecito firefighters were called to a home Sunday night for a report of birds trapped in the chimney. Our partners at @countyofsb Animal Services worked for hours today to release the birds using a chute system. We're grateful for the positive outcome to this unusual call! pic.twitter.com/64fRk58Z3Z