Universal Studios Hollywood celebra las festividades con los favoritos de temporada muy esperados, “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter™” y “Grinchmas™”, diariamente a partir del 24 de noviembre de 2023 hasta el 1 de enero de 2024. Todas las actividades festivas están incluidas en el precio de la entrada al parque temático.

“Christmas in The Wizarding World of Harry Potter” trae el espíritu de la temporada navideña al pueblo de Hogsmeade™ mientras la tierra se transforma con una alegre decoración de luces brillantes, guirnaldas decorativas y coronas festivas. Los visitantes pueden deleitarse con las actuaciones especiales navideñas a capella del Frog Choir, pasear por las tiendas del pueblo mientras saborean una deliciosa Butterbeer™ caliente o saborear la comida festiva en Three Broomsticks™.

Cada noche, comenzando al anochecer, “The Magic of Christmas at Hogwarts™ Castle” deslumbrará con impresionantes imágenes mientras el impresionante espectáculo de proyección de luces ilumina el colegio Hogwarts™ de Magia y Hechicería, dando vida al icónico castillo de Hogwarts™ e infundiendo el área con los sonidos de un arreglo musical de la serie de películas de Harry Potter.

Los visitantes pueden conmemorar su visita navideña en Hogsmeade Village con una variedad de artículos de recuerdo exclusivos disponibles para su compra, que incluyen adornos, suéteres, bufandas y medias personalizados.

La animada temporada “Grinchmas” Who-bilation también regresa con una presentación diurna completamente nueva con el grupo Who-Bee Doo-Wops, la última sensación musical de Who-ville que toca clásicos navideños que mueven las caderas y hacen sonar campanas para los Whos y los invitados disfrutar.

El familiar y festivo árbol “Grinchmas” de 65 pies de altura, adornado con cientos de adornos y miles de luces LED, se mantendrá alto dentro de Universal Plaza, entreteniendo a los invitados con una ceremonia nocturna de iluminación del árbol y nevadas, deseándoles a todos una bueno temporada navideña.

Las actividades de “Grinchmas” incluirán oportunidades para tomar fotografías con el GrinchTM y su fiel perro Max, la oportunidad de pasar tiempo con Cindy-Lou Who mientras dirige la hora diaria de cuentos para los jóvenes invitados que buscan aprender “How the Grinch Stole Christmas” y visitar el Oficina de correos de Who-ville para enviar una postal alegre compartiendo tres buenas acciones.

Un área de artesanía temática brindará a todos la oportunidad de disfrutar un área de decoración navideña creando adornos de papel para adornar el árbol de Grinchmas o para llevar a casa como recuerdo navideño. Además, estará disponible para su compra una selección de dulces temáticos Who-tacular, incluido el Grinch Donut y chocolate caliente.

Además de las actividades del parque temático, Universal CityWalk Hollywood se vestirá para la temporada navideña con una decoración animada y un árbol de Navidad de 40 pies de altura con más de 200,000 luces LED.

The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen presenta un nuevo batido de temporada, disponible tanto en la barra de batidos Foundry como en el comedor. El siempre popular Voodoo Donut atraerá a los invitados con deliciosos sabores de temporada para celebrar el espíritu navideño. Antojitos Cocina Mexicana sirve una variedad de bebidas con temas festivos, que incluyen muérdago de muérdago, horchata de castaña y margarita de sidra de manzana.

NBC Sports Grill & Brew transmite alegría navideña con un sabroso Peppermint Martini, y Jimmy Buffett's® Margaritaville® prepara una bebida deliciosamente cremosa y alegre con su Co-co-Colada. VIVO Italian Kitchen ofrece una variedad de bebidas sabrosas con Winter Martini, Apple Cheer Martini y Hot Apple Cider, que está disponible como bebida con o sin alcohol. Los huéspedes deben tener 21 años o más y tener una identificación con fotografía válida para comprar o beber bebidas alcohólicas.