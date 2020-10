Cierra el histórico restaurante 'The Loeb Boathouse' de Nueva York

El histórico restaurante "The Loeb Boathouse" de Central Park, escenario de populares películas durante sus 66 años de antigüedad, cerrará sus puertas como consecuencia del coronavirus y las medidas implementadas por la ciudad de Nueva York para tratar de frenar la pandemia, que han impactado fuertemente al sector de la hostelería.

En unos documentos presentados ante el Departamento de Trabajo de Nueva York, el establecimiento aseguró que va a permanecer cerrado "por circunstancias imprevistas provocadas por la COVID-19", por lo que ha despedido de manera permanente a sus 163 trabajadores, a los que ya había suspendido de empleo y sueldo el pasado mes de marzo.

En un comunicado publicado en su página web, "The Loeb Boathouse" apuntó que tiene previsto volver a abrir el próximo mes de abril, pero medios locales como el New York Post apuntan que el restaurante no ha querido abrir tras la pandemia dada su alta dependencia del turismo y de grandes festejos.

"The Loeb Boathouse" se inauguró en marzo de 1954, y cerró varios meses en 2017 para unas obras de remodelación que costaron 2,9 millones de dólares.

El conocido restaurante ha sido utilizado en el rodaje de varios taquillazos, como "When Harry Met Sally", "27 Dresses" y "3 Men and a Little Lady".

Su popularidad no ha impedido que se haya visto afectado por las medidas impuestas por la ciudad de Nueva York, que hasta hace poco no ha permitido a los restaurantes recibir a comensales en los espacios interiores, y que aun así están limitados a un 25 por ciento de su capacidad.

Además, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, impuso el mes pasado nuevas normas para los clientes, a los que se les toma la temperatura, pide los datos de contacto y exige que lleven puesta una mascarilla mientras no estén sentados a la mesa.