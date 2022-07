Cierran playas tras ataque de tiburón en Long Island, Nueva York

En pleno fin de semana largo, dos playas de Long Island, en Nueva York, fueron cerradas al público tras el ataque de un tiburón.

La mañana del 3 de julio se reportó que un tiburón mordió a un salvavidas durante un entrenamiento en aguas del condado de Suffolk.

Al momento del ataque, el hombre estaba desempeñando el papel de víctima durante el entrenamiento en el mar. Las otras personas que participaban en la capacitación en Smith Point Beach fueron los primeros en atender al salvavidas.

El salvavidas fue trasladado a un hospital de la del condado de Suffolk para que le suturaran las heridas que le dejaron las mordidas del tiburón en el pecho y el brazo. El hombre se reporta fuera de peligro y “de buen humor” según medios de Nueva York.

Luego del incidente, las autoridades cerraron las playas de Smith Point y Cupsogue al público, hasta nuevo aviso.

Notice for Smith Point and Cupsogue beaches: swimming has been suspended due to dangerous marine activity as Sunday, July 3.