Ciudad de Estados Unidos ofrece $6,100 dólares por mudarte ahí

Una nueva ciudad de Estados Unidos está tratando de atraer residentes y a cambio ofrece dinero en efectivo para cubrir los gastos de reubicación. Se trata de Natchez, en Mississippi.

Al igual que otras ciudades en Oklahoma, Arkansas y Vermont, Natchez diseñó un programa para recibir residentes a los que pagará hasta $6,100 dólares.

Si vives en cualquier otra ciudad de Estados Unidos o eres elegible para trabajar en el país, puedes inscribirte al programa llamado Shift South y participar por la nueva residencia. Es indispensable que puedas trabajar de manera remota.

There are so many reasons to live in Natchez! Just come visit, and you’ll want to stay! #visitnatchez #shiftsouth #workremote pic.twitter.com/iQvUNS6GOa