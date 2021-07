Cómo llegar y qué ver en Times Square, en Nueva York

Times Square es uno de los puntos obligados para visitar en cualquier viaje a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Sus visitantes quedarán maravillados con sus luces, anuncios y las atracciones que se encuentran en este sitio.

Además, este es el sitio más famoso para celebrar el Año Nuevo, ya que desde hace más de un siglo se organiza la caída de la bola con el conteo regresivo para el año entrante

A inicios de los años 1900 y entre los sesentas y ochentas, esta región de la Gran Manzana era una de las más peligrosas de Manhattan. En lugar de las tiendas de lujo, la plaza estaba plagada de sex shops y cines para adultos. Pero ahora, Times Square es uno de los más transitados por los turistas y más filmados para películas y series.

En sus orígenes, la plaza se llamaba Longacre Square, pero cambió su nombre luego de que el periódico The New York Times se trasladó a este lugar.

Esta plaza está dividida en 6 secciones peatonales de diferentes tamaños y la más grande se encuentra en Broadway, entre las calles 46 y 47, según la Oficina del Alcalde de Nueva York. Durante el gobierno de Michael Bloomberg, Times Square se convirtió en un área mayormente peatonal.

Para poder conservar su reputación, todos los edificios situados en Times Square deben cumplir con una cuota mínima de iluminación en su fachada. Esto hace que las intensas luces se puedan ver desde el espacio.

¿Cómo llegar a Times Square, en Nueva York?

Times Square abarca de las calles 42 a la 47, desde Broadway hasta la Séptima Avenida, en Manhattan. Llegar hasta esta plaza es posible a través de todos los medios de transporte, aunque llegar en automóvil o taxi puede ser más complicado por el tráfico que hay todo el tiempo.

La estación del Metro de Nueva York más cercana a Times Square es la de la Séptima avenida, desde donde sólo se requiere caminar por seis minutos.

Este sitio turístico se encuentra a una hora de camino en transporte público desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, localizado en Queens. Se puede tomar el air train JFK, bajar en la estación Jamaica, camina hacia la estación del Metro Sutphin Boulevard y bajarse en la estación de la Séptima Avenida.

Times Square se encuentra a 12 minutos caminando de Central Park, pero también se puede tomar un autobús o el Metro para reducir el tiempo a la mitad.

Para llegar a este sitio desde el Puente de Brooklyn se requiere un viaje de 20 minutos en automóvil o 15 minutos en Metro, desde la estación Brooklyn Bridge - City Hll hasta Times Sq-42 St.

Principales atracciones en Nueva York

En esta zona podrás disfrutar de las mejores obras de teatro en los recintos de Broadway. Puedes darte una vuelta temprano para ver la cartelera que tiene esta calle, pero para ver las obras más famosas tendrás que comprar tus boletos con anticipación.

Museos

Madame Tussauds New York

Ripley's Believe it or Not!

CSI: The Experience

Gulliver's Gate

Discovery Times Square

Entre las tiendas que posee Times Square, en Manhattan, destacan las de marcas como Swarovski, MAC Cosmetics, Gap, Fossil, Forever 21 y Steve Madden. También se encuentran aquí los restaurantes Foundry Kitchen Bar, Wolfgags Steakhouse, Blue Dog Kitchen, The House of Brews, The Lambs Club, Sen Sakana y Kinokuniya.

Times Square está plagado de personas disfrazadas de personajes famosos con los que puedes tomarte fotografías. Aunque no es obligado darles dinero a cambio, es común que los artistas se vuelvan amenazantes si no reciben un pago, por lo que es mejor mantenerse alejado.

