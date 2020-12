¿Cómo solicitar la eTA para que los niños viajen a Canadá?

Adultos y menores de edad provenientes de México requieren de la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para viajar a Canadá, si llegan por vía aérea. Sin embargo, los niños pueden necesitar de la ayuda de un adulto para completar su solicitud.

La eTA se debe llevar al momento de ingresar al país, aunque no garantiza que un oficial de migración autorice la entrada a Canadá.

Este documento se debe solicitar a través de internet en el sitio www.canada.ca. Los padres pueden realizar el trámite en línea por sus hijos de forma muy sencilla.

Al iniciar el llenado de la solicitud el sistema pregunta si la persona está llenando el formulario a nombre de otra persona. Luego de responder afirmativamente se debe seleccionar otro sí en la pregunta “¿Está solicitando a nombre de un hijo menor?

A continuación se debe llenar un apartado adicional con los datos del padre o tutor del niño que lo está representando. Se solicita nombre completo, correo electrónico, teléfono y una declaración de representación.

La siguiente sección de la solicitud de la eTA se debe completar con todos los datos del menor de edad que viajará a Canadá: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, país y ciudad de nacimiento.También se debe especificar el tipo y el número de pasaporte del niño y precisar qué país lo emitió.

Los ciudadanos estadounidenses y las personas con doble nacionalidad de Canadá o Estados Unidos no necesitan solicitar la autorización y únicamente deben presentar su pasaporte.

En el campo de “firma” se debe poner el nombre del niño por el que se presenta la solicitud para la eTA.

El padre o tutor deberá pagar en línea la tarifa de solicitud de este documento de viaje, que tiene un costo de 7 dólares canadienses (110 MXN). El pago se debe realizar a través de internet con una tarjeta de crédito o débito.

La solicitud y el pago de la eTA se debe presentar de forma individual aunque el viaje se realizará en familia.

La Autorización Electrónica de Viaje de Canadá es un requisito para viajes turísticos o de negocios, así como para visitar familiares o amigos, así como para viajes de negocios. Para estudiar o trabajar en el país se necesita tramitar un permiso adicional.

