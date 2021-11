Comprobante de vacunación se pedirá aleatoriamente en reapertura de frontera

Los oficiales de Aduanas pedirán el comprobante de vacunación contra Covid-19 de forma aleatoria a los viajeros internacionales que ingresen a Estados Unidos tras la reapertura de la frontera.

Todas las personas que entren con una visa y no realicen un viaje esencial deberán explicar verbalmente al agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que están vacunadas. "No espere a que el oficial le haga la pregunta", indicó Moises Castillo, encargado de la garita de San Ysidro, en California.

En conferencia de prensa, Castillo afirmó que no a todas las personas se les pedirá que presenten el certificado, ya que dependerá del proceso de inspección de cada viajero. "Si el oficial considera necesario pedir la prueba, lo hará", recalcó.

"No a todo el mundo le van a pedir el comprobante de vacunación, pero se requerirá tener una prueba en su poder cuando esté en el puerto de ingreso", comentó el funcionario.

Además, señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está enterada de los problemas que están experimentando los ciudadanos en México para obtener su comprobante de vacunación contra Covid-19.

"Entendemos que en algunos casos el certificado es digital y lo aceptaremos, al igual que aceptamos el certificado en papel", aseguró Castillo.

A partir del próximo 8 de noviembre, todas las personas que ingresen a Estados Unidos por un puerto aéreo, marítimo o terrestre para viajes no esenciales deberán estar vacunados contra Covid-19. Este requisito no se aplicará para menores de 17 años de edad, ya que tienen más complicaciones para acceder a las vacunas.

