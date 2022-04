Comunidades Nativas en Arizona: lo que debes saber antes de visitarlas

Ya son más de 12,000 años desde que las primeras culturas se asentaron en lo que hoy llamamos Arizona; antes de la extinción del Dientes de Sable o del Mamut, y ciertamente, mucho antes que las historias del Viejo Oeste.

Los primeros habitantes se establecieron en diversas regiones de Arizona, formando tribus como las de los Hohokam, los Mogollon y los Patagones que a su vez dieron origen a los Navajo, los Hopi, los Apaches, los Pápagos, Yavapai, Havasupai o los Yaquis, entre otras.

Arizona es hoy hogar de 22 comunidades indígenas, que lo hacen el estado con mayor diversidad cultural de la Unión Americana. Esto se traduce en orgullo, así como en riqueza espiritual, cultural y económica que laten por todo el estado y nos enseñan a coexistir en paz y respeto con el entorno, no solo en los museos, sino, sobre todo, en la vida de todos los días. Estamos seguros que conocer de cerca su cultura te ayudará a conectarte mejor con la naturaleza en la nueva realidad que se nos presenta.

Lo que debes saber antes de visitar comunidades indígenas

Cada comunidad es diferente, por lo que las oportunidades para visitar tierras nativas y experimentar sus culturas también son distintas entre unas y otras, por lo que es conveniente informarse antes. Si bien muchas tribus, como los Navajo y los Apaches dan la bienvenida a los visitantes, otras son más celosas. Por ello, es importante que sepas que cada tribu es una nación soberana con su propio gobierno, leyes y reglas para los visitantes. Por ejemplo, en muchos casos, las áreas sagradas, como los cementerios, no están abiertas a los extraños. En otros, la fotografía pudiera no estar permitida y el alcohol sólo es tolerado en áreas designadas, como casinos.

Gran parte del territorio de Arizona pertenece, de hecho, a las distintas comunidades Nativas. La Nación Navajo, por ejemplo, que es la más extendida y con mayor población, ocupa cerca de una cuarta parte del territorio del estado. Sin duda alguna, es un paraíso para los fotógrafos, pues aquí se encuentran sitios populares como Monument Valley, el Cañón de Chelly, las cascadas de Havasupai o el Antelope Canyon, entre otras asombrosas maravillas que ofrece este diverso paisaje.

Monument Valley/ Foto AOT. Cortesía de CWW y Visit Arizona.

Es importante que tomes en cuenta que, por el momento, y debido a la persistente pandemia, algunos de estos sitios mantienen restricciones en cuanto a capacidad de acceso, uso de cubrebocas o, incluso, cierres totales, por lo que te sugerimos dar click en los links que incluimos aquí, para que estés al tanto de dichas limitaciones y planees mejor tu visita.

¿Dónde conocer más?

En Arizona es tan importante la presencia de las culturas y comunidades nativas, que existen diversos museos en los que podrás aprender todo lo necesario, ya sea a nivel regional, o bien comunidad por comunidad. Entre ellos, por mencionar sólo algunos, vale la pena destacar el Amerind, en el Sureste del estado; el Heard, en Phoenix; el Parque Arqueológico Besh-Ba-Gowah, en Globe ; el Huhugam Heritage Center, en Chandler o el Northern Arizona, en Flagstaff.

Conoce su arte y artesanías

Una de las cosas que más disfrutarás al visitar Arizona es la gran cultura de lo local y el apoyo que se dan unos a otros. Esta actitud se vuelve aun más importante, cuando se trata de las artesanías de las distintas comunidades nativas. Ya sea cestería, joyería, cerámica o textiles, en Arizona encontrarás piezas de una belleza incomparable, con gran valor tradicional y con bellísimos significados que re recordarán la necesidad de estar cerca y en armonía con lo que realmente importa: la tierra, el agua, el aire… la vida.

Como en todos los casos de la obra de artesanos, es importante asegurarte de que la pieza que compras sea original y obra de un artesano, en este caso Hopi, Tohono O'odham, Apache, Navajo, Paiute u otro.

Danzantes/ Foto: Gary Smith. Cortesía de CWW y Visit Arizona.

