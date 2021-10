Consejos para visitar el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) es uno de los museos más populares y visitados del mundo con más de 6.5 millones de visitantes cada año, según estimaciones de Statista, y una de las atracciones más importantes de la ciudad.

Presume de tener más de 5 mil años de arte, dos millones de obras y al menos 30 exposiciones anuales.

El museo fue fundado por estadounidenses adinerados que querían competir con museos europeos en 1872 en Midtown, 5th Avenue para después mudarse a su actual dirección en Upper East Side de Nueva York.

¿Qué ver en el Metropolitan Museum of Art?

Los contenidos del museo representan años de arte en todo el mundo, así como edades y orígenes geográficos.

Está dividido en 17 salas separadas por años, zonas geográficas, así como tipo de arte y hasta artistas.

Algunas de sus zonas incluyen:

- Parte Americana: American art from the 17th century to 20.

- Arte de Oriente Medio.

- Armas y armaduras europeas, japonesas y más.

- Arte de África, Oceanía y América con esculturas y tejidos.

- Arte Asiático con pinturas, caligrafía y esculturas.

- Arte egipcio con 20 artículos de 5 milenios antes de Cristo y 400 después de Cristo.

- Pinturas europeas de entre 1250 y 1800 de artistas como Van Eyck, Botticelli y Rembrandt.

- Arte griego y romano con pinturas, escritos y esculturas.

- Arte medieval con objetos que datan del siglo IV al siglo XVI.

- Arte contemporáneo con esculturas y pinturas de artistas como Dalí, Magritte, Pollock. Picasso y Warhol.

- Pinturas y esculturas del siglo XIX al XX de Picasso, Monet, Van Gogh, Matisse y Cézanne.

Es casi imposible ver todas las colecciones y explorar todas sus áreas con sólo una visita de un día completo. El museo puede ser explorado con dos áreas por día o con un tour de lo más destacado.

Consejos para visitar el MET en Nueva York

Normalmente, durante todo el año, el museo alberga exposiciones temporales o exhibiciones especiales que atraen a grandes multitudes.

Se recomienda llegar desde temprano en el día, o durante un día laborable para poder apreciar las exposiciones sin tanta gente, en especial cuando son famosas o cuando están a punto de ser cerradas.

Si visitas el museo con niños, considera elegir programas de visita para niños y familias que ofrece el mismo MET a la hora de hacer las reservaciones, ya sea en taquilla o en su sitio web.

Las mejores temporadas para visitar el MET son entre mayo y finales de octubre.

Después de tu recorrido, considera subir al quinto piso, allí se encuentra el Roof Garden Café y el Martini Bar. Ambos lugares ofrecen impresionantes vistas panorámicas de Central Park y Manhattan. Abren de domingo a jueves de 10 am a 4:30 pm y viernes y sábado de 10 am a 8:15 pm.

¿Hay recorridos guiados en el MET?

Sí los hay. El museo ofrece tres tipos de recorridos para mejorar la experiencia:

- Recorridos destacados: Se ofrecen todo el día y duran por lo menos una hora. Son encabezados por voluntarios del museo que ofrecen interesantes introducciones sobre las colecciones. Son gratis con la entrada al museo.

- Charlas de galería: Son básicamente pláticas de una hora sobre una sala o galería en específico. También son gratis con el boleto.

- Guías de audio: Esta modalidad es para personalizar cada visita y está disponible para que cada visitante conozca el lugar a su propio ritmo y según sus intereses.

Precios, horarios y dirección del MET

Las admisiones generales cuestan: $25 dólares para adultos, $17 para personas mayores y $12 para estudiantes, aunque puedes dar una aportación voluntaria. Es gratis para miembros, patrocinadores y niños menores de 12 años.

Abre de domingo a martes y jueves de 10 am a 5 pm y viernes y sábados de 10 am a 9 pm. Los miércoles no abre.

Se ubica en 1000 Fifth Avenue, Upper East Side, en los cruces de las calles 5th Avenue y 82th Street.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí