El Empire State Building es una de las principales atracciones de Estados Unidos, más allá de ser icónico en la ciudad de Nueva York y un lugar imperdible durante una visita.

Según el ránking Travelers Choice Best of the Best de 2023, hecho por Tripadvisor, el Observatorio del Empire State Building ha sido la atracción número uno de todo el país por segundo año consecutivo.

Aunque decenas de rascacielos ya lo rebasaron en tamaño, el Empire State Building sigue siendo famoso, reconocido a nivel mundial y uno de los más visitados durante el año con cerca de 4 millones de personas.

¿Qué ver en el Empire State Building?

El Empire State por fuera ya es todo un atractivo visual por su imponente construcción art decó y su aguja de 60 metros.

Entre sus principales atracciones destacan sus observatorios, en los pisos 86 y 102, además de las exhibiciones temáticas que se instalan en la planta dos.

Después de un recorrido por estos lugares, el plan de visita al edificio puede continuar en sus restaurantes y cafeterías.

El Starbucks Reserve es una cafetería única de tres pisos, situada en la base del Empire, que, además de servir café, ofrece talleres prácticos, catas de café y un menú irrepetible en otras sucursales.

También se encuentra el State Grill and Bar especializada en cocina americana moderna y TACOMBI, una nueva taquería que ofrece el sabor y la cultura de México en sus alimentos.

Otros restaurantes son Chipotle, Juice Press y Chop’T.

Lo más nuevo del Empire State Building

Recientemente, el Empire State Building se renovó y agregó nuevas atracciones para ofrecer una mejor experiencia a sus más de 40 millones de visitantes anuales.

Construcción

Esta exposición interactiva está inspirada en la fotografía de Lewis Hine, en la que los visitantes retroceden en el tiempo con escenas de trabajadores sobre vigas de acero y sonidos de la ciudad en plenas construcciones.

Kong

Los visitantes entran a una oficina ambientada en la década de los 30, donde los dedos del icónico personaje King Kong desgarran las paredes mientras trepa por el edificio,como en la película.

Observatorio piso 102

Es llamado como el observatorio más preciado del edificio. Recientemente fue renovado para ofrecer mejores vistas completas al horizonte de la ciudad con sus paredes de cristal desde el techo hasta el piso y con un ascensor también de puro cristal.

Ascensores Otis

Se trata de una exhibición que muestra la tecnología con la que se construyó el edificio y cómo funcionaban los ascensores originales antes de ser reemplazados por ascensores con tecnología de punta, diseñados para soportar cientos de miles de viajes con los 4 millones de visitantes anuales.

El edificio más famoso del mundo

Es un teatro con sonido envolvente, 72 pantallas que proyecta la importancia del Empire State Building dentro de la cultura pop a través de 600 clips de anuncios, películas, series, programas de televisión, cómics y juegos donde aparece el edificio.

Nueva York por encima y más allá

Se trata de una exposición, creada en colaboración con New York City Tourism + Conventions, en la que se anima a los turistas a hacer un itinerario de viaje personalizado que inicia desde la cima del Empire State e incluye paradas a otras atracciones insignia de la ciudad como Manhattan, El Bronx o Staten Island.

Sunrise Experience en Starbucks Reserve

En esta experiencia, los visitantes pueden disfrutar del amanecer desde la cima mientras toman un café en Starbucks Reserve y comen un pastel selecto de Princi.

Para disfrutar de esta atracción es necesario hacer una reservación anticipada, ya que se llenan rápidamente y está limitada por día.

Experiencia Superior

Está limitada a grupos de siete personas. Se trata de un paseo guiado que dura 90 minutos con un embajador del Empire State Building, con acceso VIP a todas las experiencias, paso a los observatorios y una foto del recuerdo.

¿Dónde se ubica el Empire State Building?

El lujoso rascacielos, que suele iluminarse cada noche, está ubicado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street, en la ciudad de Nueva York.

Su dirección exacta es 20 W 34th St. New York, NY 10001.

¿Cuánto cuesta la entrada al Empire State?

Mirador de la planta 86

La entrada al mirador al aire libre, con vistas 360° de la ciudad cuesta $44 dólares para adultos, $38 para niños y $42 para adultos mayores.

Mirador de la planta 102

Es la entrada más popular vendida en el sitio web del edificio. Se ofrece el acceso a su observatorio con paredes hechas completamente de cristal que permite la observación de hasta 128 kilómetros de la ciudad.

Cuesta $79 dólares para adultos, $73 para niños y $77 para adultos mayores.

New York Citypass

La experiencia AM/PM en el observatorio 86 durante el amanecer o la noche cuesta $138 dólares para adultos y $118 para niños.

Amanecer con Starbucks

Este tipo de acceso incluye una taza de café de Starbucks por la mañana, justo al amanecer en el piso 86. La reserva está limitada a 100 personas por sesión; el boleto cuesta $135 dólares.

Pase express a los pisos 86 y 102

Para evitar hacer filas, este paquete ofrece una entrada rápida a los pisos 86 y 102 por $119 dólares por persona.

Boleto Express VIP piso 86

Evita filas para acceder al piso 86 con este boleto. Los precios inician en los $84 dólares por persona.

Experiencia Premium

Según el sitio web de la atracción, las personas que compran este tipo de boleto tienen una experiencia premium con una visita VIP acompañado de un embajador del Empire State. El boleto cuesta $175 dólares.

Visita con acceso completo al Empire State Building

El acceso completo incluye un brindis en una sala exclusiva para famosos y ricos y continúa con la visita de los 102 pisos del edificio, incluidos accesos VIP a los observatorios. Cuesta $500 dólares por persona.

Experiencia diurna y nocturna

Este boleto incluye vistas de 360° de la ciudad en el amanecer y durante la noche. El boleto para adultos cuesta $64 dólares y $54 para niños.

Por siempre felices en The Empire

Se trata de un paquete de propuesta matrimonial VIP con vistas a la ciudad. El costo por pareja inicia en los $1000 dólares; incluye una botella de champagne y un ramo de rosas.