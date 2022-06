Costo y requisitos de ETIAS, el permiso que deberán tramitar mexicanos para viajar a Europa

Si planeas viajar a Europa en 2023, deberás tramitar el permiso del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para no tramitar una visa.

Este permiso deberá presentarlo cualquier mexicano que ingrese a cualquiera de los 22 países del espacio Schengen.

El objetivo del permiso es mejorar la seguridad en las fronteras, reducir la migración irregular a Europa y proteger contra actividades terroristas y criminales.

El permiso abarca todo tipo de viajes, desde por vía aérea y terrestre hasta marítima y permite transitar libremente por la Unión Europa. Sin embargo, este no es un permiso para trabajo, sólo es para fines de turismo, tránsito y negocios.

Los mexicanos que tramiten el ETIAS podrán viajar libremente a cualquiera de los siguientes países:

Austria

Bélgica

luxemburgo

Países Bajos

Alemania

Francia

España

Portugal

Suecia

Finlandia

Dinamarca

Lituania

letonia

Estonia

Polonia

Eslovaquia

Hungría

Eslovenia

Italia

Grecia

República Checa

Malta

Aunque no se encuentran en el espacio Schengen, también se solicitará el permiso en:

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suiza

Bulgaria

Croacia

Chipre

ETIAS tendrá una vigencia de tres años, periodo en el que se podrán realizar varios viajes cortos, que tengan una duración menor a los 90 días. En caso de rebasar este periodo será necesario solicitar una visa.

- Poseer un pasaporte mexicano con al menos tres meses de vigencia al momento de llegar a Europa.

- Tener un correo electrónico válido.

- Contar con tarjeta de crédito o débito.

La solicitud del permiso del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes se deberá meter en línea. Los solicitantes deberán proporcionar su nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y género.

Será importante tener a la mano el pasaporte, ya que se deberá anotar su número, fecha de emisión y vencimiento.

También se necesitará escribir la dirección actual de la persona en México, un correo electrónico, los detalles del viaje planeado a Europa y responder a preguntas de formación académica, situación laboral y seguridad.

No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos:

1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7

2/ no se va a aplicar antes del 2023

3/ no será solamente para Mexicanos.https://t.co/F65AgOuoZ4