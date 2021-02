Canadá modificó los requisitos de entrada para viajeros. Desde el 15 de febrero de 2021, es obligatorio que los viajeros que llegan por vía terrestre y área proporcionen una prueba negativa de Covid-19.

Se aceptan los resultados de dos tipos de métodos: ya sea una reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) o una amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP). Debe tomarse dentro de las 72 horas previas al embarque del avión.

Algunos viajeros, como los camioneros comerciales, estarán exentos de estas medidas.

