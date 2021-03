Múltiples centros turísticos de Estados Unidos han iniciado reaperturas escalonadas para activar la economía del sector. Aunque algunos limitan la entrada al turismo local, otros ya aceptan turistas internacionales.

Ante este panorama de aperturas, muchos se preguntan si es posible viajar a Estados Unidos con la visa de turista B1/B2. La respuesta depende de si se cruza vía terrestre o aérea.

1) Se puede viajar con visa de turista por avión

Las autoridades de Estados Unidos permiten viajar con visa de turista B1/B2 si el viaje se realiza por avión. Los oficiales de migración no pondrán obstáculos de entrada si el motivo de tu viaje es para visitar familiares, hacer compras o turismo.

No obstante, por instrucciones de los CDC, las aerolíneas comenzaron a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos desde el 26 de enero de 2021.

La medida aplica para viajeros extranjeros y los mismos estadounidenses. Cualquier persona con intenciones de viajar a la Unión Americana por avión, deberá realizarse una prueba PCR o de antígenos no más de 3 días antes de abordar su vuelo.

Los pasajeros deberán presentar su prueba negativa al personal de la aerolínea antes de abordar su vuelo y al pasar por migración. Si recientemente se recuperaron del Covid-19, deberán certificarlo.

Es obligatorio usar un cubrebocas en los aeropuertos y al abordar el avión. No uses mascarillas con válvula, pues muchas aerolíneas no los permiten.

Los viajeros internacionales no están obligados a cumplir con una cuarentena al llegar a Estados Unidos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sí sugieren una cuarentena voluntaria, pero no obligan ni realizan un seguimiento sobre los turistas extranjeros o nacionales.

2) No se puede viajar con visa de turista por tierra

Se negará el acceso vía terrestre a quienes viajan con fines turísticos o recreativos desde México a Estados Unidos. Por ejemplo, a quienes cruzan para ir de vacaciones, a visitar familiares o a comprar a los malls.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que extiende por 30 días más las restricciones a los viajes no esenciales en su frontera terrestre con Estados Unidos.

Las medidas restrictivas al tránsito no esencial estarán vigentes, al menos, hasta el 21 de abril de 2021.

Además el Gobierno de México desplegará medidas de control sanitario.

¿Quiénes sí tienen permitido viajar a través de la frontera terrestre?

1) Para trabajar en el sector de la agricultura.

2) Para asistir a una institución educativa.

3) Para recibir un tratamiento médico.

4) Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia.

5) Como trabajador involucrado en el comercio transfronterizo.

6) Militares o diplomáticos que llevarán a cabo operaciones.

7) Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresan a EU.

Todos los extranjeros que soliciten el ingreso a Estados Unidos deberán contar con visa y pasaporte vigentes, así como recibir la autorización de un oficial de Aduanas. Pueden pedirte pruebas de que tu viaje es esencial. Considéralo.