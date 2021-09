La Casa Blanca informó que prepara un nuevo sistema para viajes internacionales hacia Estados Unidos, que incluye el rastreo de contratos y podría considerar la exigencia del comprobante de vacunación para extranjeros.

En conferencia de prensa, Jeff Zients, coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, detalló que por el momento no se relajará ninguna restricción de viaje debido a la variante Delta de Covid-19.

Una de las restricciones impuestas en marzo de 2020, y que se conservan hasta la fecha, es el cierre de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos para los viajes no esenciales.

Zients dijo que la administración del presidente Joe Biden “está explorando la posibilidad de considerar los requisitos de vacunación para los extranjeros que viajen a Estados Unidos”.

El funcionario no detalló cuáles son las vacunas que se aceptarían para viajar al país. Sin embargo, las únicas tres fórmulas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) son las de Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna.

El sistema que prepara la Casa Blanca será “más seguro, fuerte y sostenible”, según Jeff Zients. La principal innovación será el rastreo de contactos de todos los viajeros, con el fin de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se comuniquen con ellos en caso de haber estado expuestos al virus causante de la Covid-19.

El coordinador de la respuesta al coronavirus aclaró que antes de comenzar con el sistema de viaje, es necesario avanzar más en la vacunación contra Covid-19 dentro de Estados Unidos.

Por el momento, Estados Unidos no exige que las personas que ingresen al país estén vacunadas contra la Covid-19.

El gobierno de Biden solamente pide que todos los viajeros que provienen del extranjero por vía aérea muestren los resultados negativos a una prueba de diagnóstico de Covid-19.

Las dos pruebas que sí admite el gobierno de Estados Unidos para ingresar son las virales, ya que son capaces de detectar infecciones activas. Estos tests se recomiendan para personas con síntomas de Covid-19, para quienes han tenido contacto con un caso de coronavirus o que hayan participado en actividades de riesgo de contagio.

#Parents: Keep your kids safe as they return to school.



Get your kids ages 12 years and up vaccinated against #COVID19 as soon as possible. Remind children ages 2 years and older that they should wear masks indoors, including in school and daycare.



More: https://t.co/p4fdYarnsK