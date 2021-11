¿Cuál es la mejor temporada del año para visitar Kissimmee?

No importa la temporada en que visites Kissimmee, Florida, siempre encontrarás algo increíble esperándote.

Kissimmee en primavera

Vamos por temporadas, empezando con la primavera. El clima es más cálido, las flores están en su apogeo y varios festivales llegan para ser disfrutados.

Un gran festival para conocer y visitar es el International Flower & Garden Festival en Epcot. Hay muchas cosas como esculturas vivientes, hermosos jardines y fantásticos topiarios inspirados en personajes favoritos de Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Anna y Elsa, Buzz Lightyear, Kermit the Frog, Miss Piggy y eso es solo por decir algo.

¿Buscas jardines fuera de los grandes parques? Entonces visita Bok Tower Gardens para el Spring Bloom Festival. Cada año verás miles de azaleas, camelias y diversidad de flores exóticas, además de que es un lugar que da mucha paz.

Existen festivales alrededor de la comida como Seven Seas Food Festival en SeaWorld Orlando Parks & Resorts. El festival gastronómico anual más grande de la zona. Y el carnaval se hace presente en Kissimmee cada año en Universal Orlando Resort con su Mardi Gras en donde hay desfile de carros alegóricos, artistas callejeros, conciertos de artistas famosos y comida de todo el mundo.

Kissimmee en verano

De flores pasamos al soleado verano en Kissimmee, temporada para refrescarse en los parques acuáticos. Por ejemplo en Island H20 Live! hay toboganes, río lento y entretenimiento en vivo junto a la alberca. Pero si prefieres sentir una vibra de playa, el mejor lugar que el parque Aquatica SeaWorld.

El parque Volcano Bay de Universal es un paraíso tropical en Florida central donde puedes disfrutar y relajarte en tu cabaña privada junto al agua o desafiar el Ko'okiri Body Plunge. Por otro lado está Disney's Blizzard Beach el parque acuático cubierto de nieve y exceso de diversión como Toboggan Racers o Summit Plummet, uno de los toboganes más altos y rápidos del planeta.Y por último Discovery Cove, un pedazo de mar cerca de Kissimme donde puedes nadar con delfines, bucear con rayas y miles de peces tropicales.

Kissimmee en otoño

Como tercera opción está el otoño, una temporada muy popular para muchos eventos, comenzando con el Epcot International Food & Wine Festival; que en realidad comienza en verano y se extiende hasta el otoño. Es un tour de gastronomía mundial con platillos de muchos países, entretenimiento y demostraciones culinarias.

Si buscas un halloween con mucha magia, en Disney's Magic Kingdom Park, encontrarás Disney After Hours Boo Bash, que es un evento anual con todos tus personajes favoritos vestidos en sus mejores disfraces, desfile, fuegos artificiales, shows especiales y muchos dulces para todos.

Amantes del terror, las Halloween Horror Nights de Universal Orlando en Universal Studios Florida son el evento perfecto para ser parte de tus películas de terror favoritas. En SeaWorld Parks & Resorts Halloween Spooktacular es un evento diurno donde la pandilla de Plaza Sésamo sale a divertirse con grandes y pequeños, por lo que es apto para toda la familia. Otra opción es LEGOLAND Florida con el Brick or Treat. ¿Dónde más puedes ver vampiros, zombis y momias LEGO mientras das un paseo por el sendero Brick-or-Treat? Solo en este parque.

Kissimmee en invierno

Concluimos con el invierno, el cual es fantástico no solo por las temperaturas sino también por las celebraciones que conlleva el final de año. Las tradiciones navideñas llegan a todo Walt Disney World Resort, incluida Mickey's Very Merry Christmas Party en Magic Kingdom y el Taste of Epcot International Festival of the Holidays en Epcot.

Universal Orlando Resort también se une a las fiestas con exhibiciones navideñas en The Wizarding World of Harry Potter en sus dos parques. Y si eso no es suficiente, echa un vistazo a la navidad de SeaWorld Parks and Resorts. Cada temporada tiene su encanto, es realmente imposible decidir qué temporada es la mejor para visitar Kissimmee. No importa lo que te guste, aquí lo tenemos todo. Una cosa que siempre recomendamos, independientemente de la época del año, es empacar (y usar) protector solar durante tu visita.

