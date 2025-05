A medida que avanza la primavera en el hemisferio norte y trae consigo climas ideales y cielos despejados, no hay nada mejor que salir a hacer actividades al aire libre, incluida una observación del cielo oscuro.

El calendario astronómico de mayo marca algunos de los fenómenos astronómicos más especiales científicamente de todo el año como la Luna de Flores y una rara Microluna.

Ambos eventos nocturnos se darán al mismo tiempo esta primavera, según predicen los expertos, pero sólo podrán verse en ciertas partes del mundo.

¿Qué es la Luna llena de Flores?

El satélite natural de la Tierra no se verá literalmente con flores o con los colores de éstas como lo sugiere su nombre, sino que tendrá su color amarilloso común al salir y posteriormente blanca y brillante cuando suba.

La Luna llena de Flores pertenece a todo el mes de mayo. Su nombre está relacionado con las flores y renacimientos de la temporada en el hemisferio norte, según creencias y tradiciones de los nativos americanos, que fueron los que bautizaron a la Luna mensual.

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad, el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna llena de mayo recibe su nombre debido al brote masivo de las flores posterior a las últimas nevadas de invierno-primavera en el hemisferio norte, así como el nacimiento y renacimiento de los animales.

Entre otros nombres, la Luna del mes también se le conoce como Luna en ciernes, Planting Moon, Luna que pone huevos, Luna de rana y Luna de los ponis que mudan.

¿Cuándo hay Luna llena? ¿Cuándo será la próxima Luna llena de flores en 2025?

¡No te la pierdas! La Luna llena de flores aparecerá justo por el horizonte después del atardecer del sábado 12 de mayo; brillará llena en la madrugada del viernes 11. Este fenómeno mensual podrá verse al menos un día previo y un día posterior a su mejor momento.

Microluna de mayo, ¿qué es y cuándo ocurrirá?

Al momento de que ocurra la Luna llena de Flores el 12 de mayo habrá una Microluna visible desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Este fenómeno significa que el satélite se verá más pequeño desde nuestra perspectiva en la Tierra, pero no porque se encoja, sino porque estará en su punto más alejado de nosotros. Esta fase alejada se llama científicamente apogeo.

Se estima que el satélite esté 5 por ciento más pequeña de lo habitual y al menos 10 por ciento más tenue en comparación con otras Lunas del año.