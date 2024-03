Antes de que ocurra el esperado eclipse total de Sol de abril 2024, habrá un eclipse lunar penumbral que también será visto en varias partes del mundo.

Este fenómeno será el primer eclipse del año y recibirá el nombre de eclipse lunar penumbral debido a que la Luna pasará a través de la sombra exterior de la Tierra, conocida en la ciencia como penumbra.

A diferencia del eclipse total solar o de los eclipses lunares parciales o totales, la NASA dice que este eclipse no es tan llamativo, pero sí es un importante objeto de visualización para los fanáticos de la astronomía y de los eventos nocturnos.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Los eclipses lunares ocurren en la fase de Luna llena, cuando la Tierra está posicionada entre la Luna y el Sol, la sombra de la Tierra cae sobre la superficie de la Luna, atenuándola o coloreándola en un tono rojizo.

“La Luna viaja a través de la penumbra de la Tierra, o la tenue parte exterior de su sombra. La Luna se oscurece tan ligeramente que puede resultar difícil notarla”, dice la NASA .

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el eclipse lunar penumbral?

El eclipse lunar penumbral ocurrirá seis días después del equinoccio de primavera y dos semanas antes del eclipse total de Sol, es decir, exactamente el lunes 25 de marzo de 2024.

Se estima que el eclipse lunar penumbral inicie la madrugada del 25 de marzo, a partir de las 12:53 am EDT, 11:53 pm hora de México del domingo 24; la etapa máxima del eclipse ocurrirá a las 3:12 am EDT, 1:12 am hora en México.

El eclipse lunar penumbral finalizará en la madrugada del 25 a las 5:32 am; 4:32 en México. Durará aproximadamente 4 horas y 39 minutos.

¿En qué lugares se verá el eclipse lunar penumbral? ¿Se verá en México?

Este eclipse lunar podrá ser visto desde Norteamérica, incluido México, áreas de América del Sur, Europa occidental, África occidental, Japón y Nueva Zelanda.

Al momento de esta publicación, faltan 20 días y 11 horas para apreciarlo desde México.

¿Cuántos y de qué tipo de eclipses ocurrirán en 2024?

Eclipse lunar penumbral - 25 de marzo

Eclipse total de Sol - 8 de abril

Eclipse lunar parcial - noche del 17 y madrugada del 18 de septiembre

Eclipse solar anular - 2 de octubre