¿Cuándo será la Superluna llena de fresa en Junio y por qué se llama así?

Junio llegó lleno de eventos astronómicos únicos y espectaculares, uno de ellos será la aparición de la Luna llena de fresa, misma que también se tratará de la primera Superluna del año.

Más pronto de lo que crees se elevará por los cielos oscuros y despejados la Luna llena de fresa, correspondiente al mes de junio.

La Luna llena es la fase lunar en la que mejor se puede apreciar la iluminación del Sol en el lado diurno del satélite natural de la Tierra, es por eso que se ve más brillante de lo habitual, pero aunado a que estará más cerca de nosotros, adoptará el nombre de Superluna.

¿Por qué se llama Luna de fresa?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna de este mes es la última de la primavera a la vez que la primera del verano.

Su apodo se ha usado por años en los pueblos algonquin, ojibwe, dakota y lakota y hace alusión a la maduración de las fresas que están listas para ser recolectadas.

Otros nombres que recibe esta Luna de junio incluyen Blooming Moon, que es indicativo de la temporada de floración; Green Corn Moon y Hoer Moon, que sugieren que es momento de cuidar los cultivos jóvenes y Birth Moon que se refiere a la época en que nacen animales de la región del noreste del Pacídico en Norteamérica.

En Europa también se ha bautizado esta Luna como Honey Moon y Mead Moon, y es que tradicionalmente, en dichas regiones, junio es el mes de los matrimonios y el mes hace referencia a la diosa romana del matrimonio, Juno.

¿Cuándo ver la Superluna de Fresa?

La Luna llena de fresa o Superluna llena de fresa aparecerá el martes 14 de junio, minutos después de que haya terminado la puesta del sol, justo hacia el sureste, sobre el horizonte.

De acuerdo con las predicciones de la NASA, la Luna alcanzará su máxima iluminación a las 7:52 am hora del este, el martes 14, pero será vista en zonas horarias de América del Norte, incluido México, hasta más tarde esa noche, cuando vaya subiendo por el horizonte.

Este 14 de junio, la Luna estará a una distancia de la Tierra de 357 mil 658 kilómetros y, según The Almanac, alcanzará el 90 por ciento del perigeo.

Datos de Earth Sky señalan que las Superlunas se ven más brillantes que las Lunas llenas ordinarias de forma notable, debido a que una Superluna supera hasta un 15 por ciento el tamaño del disco y brillo de una Luna llena de tamaño medio.

La segunda Superluna será el 13 de julio, que aparecerá en el cielo con el nombre de Luna Ciervo, a una distancia de la Tierra de 357 mil 418 kilómetros.