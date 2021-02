El fenómeno de la “Cascada de Fuego” regresa al Parque Nacional de Yosemite, en California, este mes, aunque la pandemia de Covid-19 cambiará las condiciones para los visitantes.

Este fenómeno natural, también llamado “Firefall” en inglés, se genera cuando la luz del sol se refleja en el agua de la cascada de Horsetail. Desde el nivel del suelo parece que cae fuego de la formación rocosa de El Capitán, pero se trata sólo de una ilusión óptica.

La "Cascada de Fuego" sólo se puede apreciar durante una temporada al año y se deben conjuntar varias condiciones para que ocurra.

Durante el invierno se forma una capa de nieve en la parte superior de la cascada de Horsetail, que miden 650 metros. El agua fluye en dos caudales, por periodos de tiempo breves. Si en febrero hay suficiente agua, durante la puesta del sol obtendrá un resplandor naranja neón, tan intenso como la lava.

Si el clima del invierno no provocó suficiente hielo, la cascada no tendrá la cantidad necesaria de agua para ofrecer el espectáculo. Al terminar el deshielo, El Capitán se queda sin agua y el fenómeno no se vuelve a registrar hasta el siguiente invierno, según el Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos.

La cantidad de nieve no es una garantía, ya que también se requiere de que el día esté despejado, ya que un poco de nubosidad o neblina podría acabar con la “Cascada de Fuego” del Parque Nacional de Yosemite.

Este fenómeno se ha popularizado entre los turistas y cada vez más personas acampan durante varios días en el Valle de Yosemite sólo para aumentar las probabilidades de verlo. En febrero de 2019, el parque recibió a más de 2 mil visitantes en un solo día.

Las autoridades del Parque Nacional de Yosemite recomiendan que los turistas se estacionen en Yosemite Falls y caminen 2.5 kilómetros hasta el área de observación de El Capitán. Además, la carretera El Capitan Crossover estará abierta a la circulación vehicular pero está prohibido que los autos se estacionen.

To better manage heavy visitation in Yosemite National Park while California continues to experience the COVID-19 pandemic, reservations will be temporarily required to enter Yosemite every day beginning Monday, February 8, 2021. pic.twitter.com/8vLb12Hvkl