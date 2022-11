¿Cuándo y a qué hora ver el desfile de Thanksgiving de Macy's 2022? Aquí los detalles

Mientras el pavo se cuece en el horno, millones estadounidenses y amantes de la temporada navideña extranjeros disfrutan en la televisión uno de los más grandes e importantes desfiles de la temporada desde Nueva York: el anual Desfile de Thanksgiving 2022.

El gran almacén de Macy’s organiza cada año la celebración que le da la bienvenida a la Navidad y temporada de compras en Estados Unidos con globos gigantes, carrozas decoradas, bandas de música, bailarines de Broadway y conciertos de grandes estrellas de la música mundial.

Como cada edición, este año el desfile promete sorpresas y experiencias únicas con nuevos globos y espectáculos nuevos.

Si no hay posibilidades de que viajes a la Gran Manzana para esta festividad, no te preocupes ya que la misma organización se encarga de hacer transmisiones especiales en redes sociales y por televisión y hay televisoras que no dejan pasar la oportunidad de unirse al festejo.

¿Qué artistas se presentarán en el Desfile de Thanksgiving 2022?

La alineación de este año promete ser única e increíble, con decenas de artistas famosos y favoritos por diferentes generaciones y gustos.

Big Time Rush, Paula Abdul, el presentador de Las Pistas de Blue y Tú, Josh Dela Cruz; Gloria Estefan y sus hijas Sasha y Emily; Jimmy Fallon and the Roots; Mario Lopez and family; el elenco de Plaza Sésamo.

Se tiene planeado que el desfile comience con la presentación de Lea Michele y el elenco de la obra musical de Broadway, Funny Girl; también se presentarán los artistas de los musicales A Beautiful Noise, Some Like It Hot, The Lion King y Radio City Rockettes.

En cuanto a bailarines, participarán las organizaciones del Ballet Hispánico, Big Apple Circus, Boss Kids, Fusion Winter Guard, Kilgore Rangerettes, Spirit of América Dance Stars, entre otras.

Mariah Carey cerrará con broche de oro el desfile con la interpretación del éxito All I Want for Christmas Is You.

¿Qué globos desfilarán este 2022?

Se elevarán por lo alto una mezcla de nuevos y clásicos globos. Debutará Bluey de BBC; Stuart el Minion de Illumination; Striker, estrella del futbol estadounidense de FOX Sports; el protagonista de la serie de libros Diario de un niño de Abrams Books y el Nene Consentido.

Volverán a participar Ada Twist, el Snoopy Astronauta, el Bebé Jefe, Gokú, Chase de Paw Patrol, Ted Titan de Ryan’s World, Ronald McDonald, Pikachú, Papá Pitufo, Bob Esponja, entre otros personajes.

¿Qué carrozas desfilarán?

Avanzarán por la Gran Manzana carrozas de Plaza Sésamo, Las Pistas de Blue y tú, The Brick de The Lego, Magic Meets the Sea de Disney Cruise Line, tl Trineo de Santa Claus; y debutará Baby Shark, Geoffrey de Toys T Us, People of First Light de Macy’s, Supersized de Netflix y The Wondership de Wonder.

¿Cuándo y dónde ver el desfile de Thanksgiving de Macy’s 2022?

El desfile anual será el jueves 24 de noviembre de 2022 a las 9 am hora local.

Para los asistentes, es bueno saber la ruta y los horarios, ya que les sirve como guía para encontrar los mejores lugares desde temprano.

Comenzará en West 77th Street a las 9 am, se dirigirá hacia el sur por Central Park hasta llegar a Columbus Circle, posteriormente avanzará hacia el este por West 59th Street.

Seguirá su camino por Sixth Avenue hasta 34th Street para finalizar frente a la tienda Macy’s, en Macy’s Herald Square, cerca del mediodía. La tienda ofrece un mapa del recorrido que se puede consultar en este enlace.

Para quien no pueda llegar al desfile, éste será transmitido en la televisión a cadena nacional para todos aquellos que quieran celebrar el día desde la comodidad de su casa.

La transmisión durará cerca de tres horas y será NBC quien lleve la exclusiva, desde las 9 am hasta el mediodía (desde las 8 am hasta las 11am hora de México)

El evento también será transmitido por la plataforma nbc.com/live, además contará con una transmisión directa en YouTube y redes sociales para aquellos que no tienen acceso a una televisión o están fuera de Estados Unidos.

Asimismo, Telemundo transmitirá el desfile en español de forma simultánea.