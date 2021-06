Destinos de viaje más populares para celebrar el 4 de julio

Estados Unidos conmemora su Declaración de Independencia cada 4 de julio. Después de un año de pandemia, las celebraciones regresan con fuegos artificiales, ferias gastronómicas y shows patrióticos.

Si bien la mayoría celebra en casa con hot-dogs y cervezas, los ansiosos por viajar se trasladarán a centros turísticos para disfrutar de unos días de descanso.

De acuerdo con datos de la American Automobile Association (AAA), se espera que más de 47.7 millones de estadounidenses conduzcan o vuelen a un destino de vacaciones durante el fin de semana del 4 de julio.

Si la cifra se alcanza, se convertirá en el segundo Día de la Independencia con mayor volumen de viajes registrado y se vería un aumento del 40% en los viajes desde 2020, cuando alrededor de 34.2 millones viajaron.

Según los datos de reserva de viajes de AAA, los parques temáticos en Florida y California son los destinos de viaje favoritos de los viajeros en 2021.

Las ciudades con más reservaciones son:

1) Orlando, Florida

Es la ciudad de los parques temáticos. En Universal Orlando Resort alberga el castillo mágico de The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios y Jurassic Park River Adventure en Universal’s Islands of Adventure.

En Walt Disney World está Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios; además de dos parques acuáticos y Disney Springs.

2) Anaheim, California

Su atracción más relevante es Disneyland, resort que recientemente estrenó Avengers Campus. Los espectáculos de fuegos artificiales vuelven el 1° de julio, justo a tiempo para las celebraciones del 4 de julio.

3) Denver, Colorado

Denver, Colorado, es una ciudad para visitar al menos una vez en la vida. Tiene una creciente escena gastronómica con buenos restaurantes, bares, recorridos de cerveza. Además de museos y parques que serán el complemento ideal de tu día.

Toda la ciudad está conectada por senderos y parques. Además, puedes viajar en cualquier temporada del año, pues generalmente tiene 300 días de sol.

4) Las Vegas, Nevada

Las Vegas siempre es una buena idea. Sus casinos están abiertos desde hace tiempo y este verano regresan los espectáculos presenciales a la ciudad.

El cantante Bruno Mars se presenta en Park Theatre de Park MGM a partir del 3 de julio y hasta el 4 de agosto.

5) Chicago

Chicago es una de las ciudades favoritas de los turistas que viajan a Estados Unidos y cada vez más personas la consideran tan vibrante como Nueva York en cuanto a atracciones.

Y es que la Ciudad de los Vientos tiene imponentes edificios que conforman un paisaje espectacular con el río, arte urbano en las calles, playas para la diversión infinita, miradores de vértigo, museos con amplias colecciones y una escena gastronómica de altura.

6) Nueva York

Con el 70% de su población vacunada, Nueva York se convierte en uno de los destinos más atractivos para el 4 de julio. Sube al ferry para ver la Estatua de la Libertad, visita sus museos, maravíllate en el mirador Edge o pasa la tarde en Coney Island.