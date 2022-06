Diferencias entre el artículo personal, equipaje de mano y maleta documentada

Viajar en avión tendría que ser un proceso sencillo y rápido. Pero algunas veces, documentar el equipaje puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Algunos de los problemas al documentar surgen porque el pasajero lleva más peso del permitido en el paquete que contrató. Por ejemplo, pagó por un viaje sólo con equipaje de mano y se presentó en el mostrador con una maleta de 20 kilos.

Para hacer más ameno tu paso por el mostrador de las aerolíneas, conviene tener en cuenta las diferencias entre el equipaje. Hay tres tipos: el artículo personal, el de mano y el documentado.

1) Artículo personal

El artículo personal es aquel que puedes subir a la cabina y debe caber debajo del asiento frente a ti. Generalmente son bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas de laptop. Es gratis en todas las aerolíneas.

No se permiten líquidos ni geles en envases superiores a 100 ml.

Artículo personal. Foto: Pixabay

2) Equipaje de mano

El equipaje de mano también puedes subirlo contigo a la cabina de pasajeros. Puede ser una maleta de mano (carry on) o mochila cuyo contenido no supere los 10 kilos. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.

Carry on. Foto: Adobe.

En México, hubo una controversia reciente sobre si las aerolíneas deben cobrar el equipaje de mano o no. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sostuvo que este tipo de equipaje no se debe cobrar, siempre y cuando el pasajero también cumpla con los estándares.

Los pasajeros tienen derecho a abordar un avión con un equipaje de mano que no supere los 10 kilos de peso de forma gratuita, incluso puede subir dos piezas que en conjunto no superen este límite.Así queda establecido en el artículo 47 Bis, fracción IX de la Ley de Aviación Civil.

3) El equipaje documentado

Es aquel que va dentro de la zona de carga del avión. Tienes que dejarlo en los mostradores de la aerolínea con la que viajas; ahí le colocan etiquetas de identificación y lo recoges en la zona de reclamo de equipaje cuando llegas a tu destino.

Por lo general, cada pasajero puede llevar hasta 23 o 25 kilos de equipaje documentado, pero por un costo extra algunas aerolíneas permiten llevar más maletas. Al comprar tu vuelo, verifica el número de kilos que podrás llevar en esta maleta.

Maleta documentada. Foto: Adobe.

Debido a que el equipaje documentado es retirado en el mostrador para guardarse en la zona de carga, hay una remota posibilidad de que se extravíe o roben artículos.

Como no podrás vigilarlo, es mejor no guardar en él objetos de valor. Si llevas documentos como pasaporte y visa, cámaras, laptops, cargadores, celulares y medicamentos, mejor llévalos en tu equipaje de mano para que vayan contigo en todo momento.