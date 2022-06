Disney California Adventure tendrá festejo inspirado en Día de Muertos

ANAHEIM, California. – Las celebraciones favoritas de otoño regresan a Disneyland Resort con ofertas de temporada y actividades festivas para que visitantes de todas las edades puedan disfrutarlas. Halloween Time en el Disneyland Resort lanzará su hechizo espeluznante en todo el resort del 2 de septiembre al 31 de octubre de 2022.

Presentando decoración festiva de la temporada incluyendo la calabaza de Mickey Mouse y la estatua del Jinete sin Cabeza, atracciones tematizadas de Halloween como Haunted Mansion Holiday y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, photo opportunities con personajes y villanos favoritos de Disney y golosinas especiales, todos encontrarán algo de su agrado durante esta celebración espeluznante. El espíritu de Halloween también se extenderá a Downtown Disney District con una decoración colorida de calabazas y ofertas especiales.

Del 9 de septiembre al 31 de octubre de 2022, los visitantes pueden esperar el regreso de Pluto’s Pumpkin Pursuit en Downtown Disney, una deliciosa búsqueda de calabazas para toda la familia. Los visitantes pueden también encontrar exhibiciones con temática de Halloween en el lobby de los hoteles del Disneyland Resort.

Foto: Cortesía de Disneyland Latino y ADnova

Plaza de la Familia en el parque Disney California Adventure, una celebración inmersiva inspirada en Día de los Muertos, regresa por tiempo limitado del 2 de septiembre al 2 de noviembre de 2022, con entretenimiento en vivo, comida deliciosa y manualidades y experiencias interactivas Para sustos divertidos y festivos después del horario de operación general del parque, Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party* estará disponible, con un boleto de evento adicional, en el parque Disney California Adventure durante 23 noches selectas a partir del 6 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2022.

Los boletos estarán disponibles en preventa el 28 de junio para los Magic Key holders a partir de las 9 a.m. (Hora del Pacífico) Y, totalmente nuevo este año, los miembros de D23: The Official Disney Fan Club podrán comprar sus boletos a partir del 28 de junio para la fiesta Oogie Boogie Bash exclusiva para ellos la noche del 10 de septiembre durante la Expo D23: The Ultimate Disney Fan Event. Los boletos saldrán a la venta al público en general el 30 de junio a las 9:00 a.m. (Hora del Pacífico) en Disneyland.com.*

En el Oogie Boogie Bash, chicos y grandes de todas las edades pueden disfrutar de la recolección de dulces con el famoso “dulce o truco” en el parque Disney California Adventure usando sus disfraces favoritos de Halloween y encontrarse con personajes espeluznantes y espectaculares.

Los visitantes podrán disfrutar de ofertas únicas como senderos inmersivos para pedir golosinas, el “Frightfully Fun Parade,” Villains Grove en Redwood Creek Challenge Trail, el espectáculo de “Mickey’s Trick and Treat” y más.

Los visitantes que deseen agregar un toque de Halloween a su guardarropa encontrarán mercancía de temporada, incluyendo ropa y accesorios en las tiendas de ambos parques, así como pines, peluches y artículos decorativos para invocar el espíritu de Halloween en sus hogares. Adicionalmente, los visitantes que estén en busca de dulces golosinas y deliciosos

platillos podrán encontrar especialidades con temática de Halloween en locaciones selectas de alimentos y bebidas.

Halloween Time en el parque Disneyland

En el parque Disneyland, los visitantes podrán encontrarse con sus personajes Disney favoritos festivamente engalanados con nuevos estilos de Halloween o maravillosos malvados de Disney que buscan provocar algunas travesuras. Los visitantes disfrutarán de una vibrante decoración de temporada mientras el Main Street Pumpkin Festival transforma Main Street, U.S.A., con extravagantes calabazas en las ventanas de las tiendas, al mismo tiempo que demonios y duendes de todas las edades se toman fotos con la icónica y gigante calabaza de Mickey Mouse.

En New Orleans Square, la atracción Haunted Mansion sufre su transformación anual de temporada. La misteriosa mansión evoca la colisión de dos festividades para convertirse en Haunted Mansion Holiday, mientras Jack Skellington destroza los salones de la mansión con una decoración espantosamente festiva inspirada en “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas.”

Los visitantes pueden disfrutar de la dulce vista y olor de la Casa de Jengibre, colocada peligrosamente en la mesa del salón de baile. También pueden encontrar a Sally, Zero y otros de sus personajes favoritos de la película.

Además, cada noche entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre, los visitantes disfrutarán del regreso supernatural de “Halloween Screams,” una proyección vibrante y un espectáculo de luces. En las noches de fin de semana, “Halloween Screams” surcará los cielos con fuegos artificiales que seguramente despertarán a los espíritus de Halloween.** Los visitantes podrán disfrutar de este espectáculo nocturno de temporada desde diferentes locaciones del parque, incluyendo Main Street, U.S.A., El Castillo de la Bella Durmiente y frente a “it’s a small world.”

Halloween Time en el parque Disney California Adventure

En la entrada del parque Disney California Adventure, Oogie Boogie, de “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas,” se coloca sobre los visitantes canalizando su magia para crear un

Halloween que todos puedan disfrutar por siempre, transformando las atracciones favoritas con detalles misteriosos y etéreos.

Los visitantes rodarán hasta Cars Land mientras Radiator Springs se convierte en Radiator Screams, donde los personajes residentes transformarán sus hogares con un giro único de HaulO-Ween. Lightning McQueen, Mater, Cruz y Red estarán listos para saludar a los visitantes en sus mejores disfraces. Los visitantes podrán dar un paseo en las atracciones populares de Cars Land que se aceleran con el espíritu de Halloween: Mater’s Junkyard Jamboree opta por una espeluznante banda sonora para convertirse en Mater’s Graveyard JamBOOree, y Luigi’s

Rollickin’ Roadsters lleva a los visitantes en un torbellino malvado para convertirse en Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween.

En Avengers Campus, mientras cae la noche, Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! se transforma en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, una emocionante y espeluznante aventura llena de escalofriantes criaturas y caídas alucinantes. Durante el escape de los Guardianes de la Galaxia de The Collector’s Fortress, Groot se quedó atrás accidentalmente. Los visitantes pueden completar la misión de rescate para salvar a Groot ayudando a Rocket a distraer a las creaturas de toda la galaxia que se han escapado. Haciendo equipo con los Guardianes, cada visitante puede ayudar a salvar la galaxia de bichos espeluznantes durante la temporada de Halloween.

En Buena Vista Street, Mickey Mouse y sus amigos evocan la moda de temporadas pasadas con estilos anticuados de Halloween, preparados y listos para las fotos. La decoración festiva de Halloween se sumará al ambiente de Buena Vista Street. Con la puesta del sol, la fachada de Carthay Circle Restaurant cobrará vida con la magia de Halloween cuando aparezcan murciélagos, energía verde pulse desde el interior y proyecciones iluminen la estructura de la icónica torre con momentos fascinantes. Los visitantes que quieran conmemorar su visita

durante Halloween podrán tomar una fotografía frente a la estatua de 3 metros de altura del Jinete sin Cabeza que sostiene su linterna en lo alto hacia el cielo.

Plaza de la Familia y Día de los Muertos

Plaza de la Familia regresa a Paradise Gardens en el parque Disney California Adventure del 2 de septiembre al 2 de noviembre de 2022. Esta celebración inmersiva de tiempo limitado, inspirada en el espíritu de Día de los Muertos, se caracteriza por entretenimiento en vivo, comida festiva, manualidades y experiencias interactivas. Las actividades que no te puedes perder incluyen “A Musical Celebration of Coco,” un animado espectáculo callejero en honor a “Coco” de Disney y Pixar y los lazos eternos de la familia; los visitantes pueden también disfrutar de la música de Mariachi en el Paradise Gardens Bandstand; The World of Coco, una intrigante instalación de arte; un photo opportunity con el icónico Árbol de la Vida (Tree of Life), una locación y pared de memorias y la oportunidad de poder saludar a la figura hecha a mano de Miguel de “Coco”.

Los visitantes en el parque Disneyland del 2 de septiembre al 2 de noviembre de 2022, también podrán encontrar una exhibición en conmemoración de las tradiciones de Día de los Muertos, caracterizada por un trio musical de figuras icónicas de esqueletos, flores de colores brillantes y otra decoración festiva que honra el espíritu de la temporada, localizada en Frontierland.

Foto: Cortesía de Disneyland Latino y ADnova

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party

Durante noches selectas, iniciando el 6 de septiembre y hasta el 31 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de una espeluznante velada en el evento Oogie Boogie Bash – A Disney

Halloween Party en Disney California Adventure, que requiere de un boleto por separado y se lleva a cabo después del horario de operación general del parque. Este evento, con capacidad limitada, ofrece a los niños y visitantes de todas las edades, la oportunidad de disfrutar de las atracciones del parque, entretenimiento único, encuentros con personajes, alimentos y bebidas y más, mientras visten sus disfraces favoritos de Halloween. Además de disfrutar de los paisajes espeluznantes y las experiencias de “dulce o truco”, los visitantes que asisten a Oogie Boogie Bash también podrán explorar áreas dentro de Disney California Adventure que permanecen abiertas durante el evento, incluyendo Avengers Campus.

Foto. Cortesía de Disneyland Latino y ADnova

Los beneficios que ofrece Oogie Boogie Bash incluyen:

• Acceso al parque Disney California Adventure antes del evento - El evento inicia a las 6 p.m. (Hora del Pacífico) y los visitantes con boleto podrán disfrutar del parque Disney

California Adventure tres horas antes de que inicie el evento.

• Senderos inmersivos de golosinas en todo Disney California Adventure, ofreciendo a chicos y grandes de todas las edades la oportunidad de disfrazarse y recolectar golosinas con el famoso “dulce o truco” encontrándose con sus personajes favoritos y algunos nuevos.

• El espectáculo “Mickey’s Trick and Treat”, una celebración familiar no tan aterradora donde los visitantes de todas las edades pueden disfrutar bailando con Mickey y sus amigos.

• “Frightfully Fun Parade” – El Jinete sin Cabeza de Sleepy Hollow lidera el camino, cabalgando en su fantasmagórico corcel negro al inicio del desfile y llevando su linterna parpadeante en mano. Seguido de una cabalgata de personajes Disney y traviesos villanos, listos para para causar algunos problemas.

• Los encuentros con personajes consideran a los personajes favoritos de Disney incluyendo a Mickey Mouse y Minnie Mouse, Goofy, Pluto y el Pato Donald – y algunos villanos también. Los visitantes podrán encontrarse con personajes inesperados en esta fiesta de Halloween, listos para tomarse fotografías e interactuar con ellos.

• Redwood Creek Challenge Trail se transforma en Villains Grove, un país de las maravillas etéreo con imágenes inspiradas en los villanos de Disney. Con luces, proyecciones, sonido y efectos especiales, los visitantes experimentaran un mundo de ensueño que desarrolla una serie de escenas donde cada una crea un espacio inquietantemente hermoso de color, sonido, luz y sombra, mientras las historias emergen de la noche oscura para crear un mundo encantador.

• Un hechizo de Halloween se lanzará a la fachada de Carthay Circle Restaurant en Buena Vista Street, transformando la estructura de la icónica torre durante la noche con

un enjambre de murciélagos, energía verde pulsante y momentos fascinantes para deleitar a los visitantes.

• Descargas digitales ilimitadas de Disney PhotoPass del evento están incluidas en la admisión de Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party. Los fotógrafos de Disney PhotoPass se encuentran a través de todo el evento para ayudar a toda la familia a crear momentos con fotos espectaculares.

El 28 de junio (a partir de las 9 a.m. Hora del Pacífico), una cantidad limitada de boletos para Oogie Boogie Bash saldrá a la venta para los Magic Key holders, y los miembros de D23: The Official Disney Fan Club podrán comprar los boletos para el evento especial exclusivo para ellos que se llevará a cabo el sábado 10 de septiembre de 2022. Los boletos para los eventos, excepto el evento especial de D23, saldrán a la venta al público en general el 30 de junio (a partir de las 9 a.m. Hora del Pacífico) en Disneyland.com/OogieBoogieBash. Los boletos son limitados y los visitantes pueden visitar el sitio web para revisar detalles importantes y disponibilidad para las 23 noches selectas: martes 6 de septiembre, martes 13 de septiembre, jueves 15 de septiembre, domingo 18 de septiembre, martes 20 de septiembre, jueves 22 de septiembre, domingo 25 de septiembre, martes 27 de septiembre, jueves 29 de septiembre, domingo 2 de octubre, martes 4 de octubre, jueves 6 de octubre, domingo 9 de octubre, martes 11 de octubre, jueves 13 de octubre, domingo 16 de octubre, martes 18 de octubre, jueves 20 de octubre, domingo 23 de octubre, martes 25 de octubre, jueves 27 de octubre, sábado 29 de octubre y lunes 31 de octubre, la noche de Halloween.

La compra de boletos no puede llevarse a cabo de forma presencial, sólo estará disponible en línea o a través de la aplicación móvil de Disneyland hasta agotar existencias. El estacionamiento no está incluido en el precio del boleto, pero los visitantes pueden adquirir la opción de pago anticipado del estacionamiento al comprar sus boletos del evento. Visita Disneyland.com/Updates para consultar información importante antes de visitar el Disneyland Resort.

Los visitantes que planeen disfrutar del Oogie Boogie Bash, Plaza de la Familia y Halloween Time pueden extender la magia de su visita al hospedarse en uno de los tres hoteles del Disneyland Resort, a corta distancia caminando de los parques Disneyland y Disney California Adventure y del Downtown Disney District. Los visitantes pueden encontrar la información actualizada de ofertas y paquetes vacacionales en Disneyland.com/offers.

Información y fotos cortesía de Disneyland Latino y ADnova