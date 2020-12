Disney World anuncia reapertura de cuatro hoteles para 2021

Walt Disney World Resort ha sido uno de los destinos turísticos más afectados por la actual pandemia por coronavirus que ha tomado como epicentro Estados Unidos durante gran parte del 2020.

Tras llevar al cierre varios de sus hoteles y parques desde marzo y guiar a una nueva normalidad algunos de sus complejos casi seis meses después, Disney World continúa modificando planes de reapertura de otros atractivos bajo estrictos protocolos de salud para ofrecer seguridad a sus huéspedes y empleados.

A través de un comunicado, el complejo ubicado en Orlando, Florida dijo que entre primavera y verano de 2021 pondrá en marcha la reapertura escalonada de cuatro de los hoteles que actualmente siguen bajo restricciones de Covid-19.

Uno de los hoteles será Disney’s All-Star Movies Resort que presume de un concepto temático que abarca algunas de las películas más populares de Disney en toda su historia, desde Toy Story, hasta The Mighty Ducks. Se planea abrirlo el 22 de marzo.

Le seguirá Disney’s Beach Club Resort, un hotel al estilo Nueva Inglaterra con un lago lanchas a motor y paseos hasta Epcot, que abrirá el 30 de mayo.

Disney’s Wilderness Lodge, inspirado en el noreste Pacífico y en los parques nacionales de Estados Unidos, comenzará a recibir huéspedes el 6 de junio.

