Disney World en Orlando lanza descuentos en hoteles para fin de año

¿Pasarás las vacaciones de fin de año en Florida? Walt Disney World Resort en Orlando ofrece descuentos de entre 10 y 20 por ciento para el alojamiento en sus hoteles.

El resort lanzó la promoción como parte de las celebraciones por el aniversario 50 de Disney World, sólo para hoteles seleccionados.

Las reservaciones se pueden realizar antes del lunes 25 de diciembre, pero las estadías deben estar programadas entre el 11 y el 25 de diciembre.

La oferta es válida para estadías de al menos una noche y de hasta 14 noches en los hoteles de la empresa en Orlando, Florida.

Además, la compañía aclara que esta promoción no se puede combinar con otro descuento que otorgue.

Hospedarse en uno de los hoteles del complejo de entretenimiento no sólo completa la experiencia mágica de Disney, también otorga beneficios como el acceso anticipado a los parques temáticos del resort.

No obstante, los boletos para los parques temáticos se adquieren por separado y no están incluidos en la promoción de los hoteles.

Las reservaciones con descuentos en el alojamiento en Disney World se pueden realizar en línea o con un agente de viajes.

Estos son los descuentos en hoteles de Disney World

Rebaja del 10 por ciento

- The Cabins at Disney’s Fort Wilderness Resort

- Copper Creek Villas & Cabins at Disney’s Wilderness Lodge

- Disney’s All-Star Movies Resort

- Disney’s All-Star Music Resort

- Disney’s All-Star Sports Resort

- Disney’s Animal Kingdom Villas – Kidani Village

- Disney’s Beach Club Resort

- Disney’s BoardWalk Villas

- Disney’s Caribbean Beach Resort

- Disney’s Contemporary Resort

- Disney’s Pop Century Resort

- Disney’s Wilderness Lodge

Oferta del 15 por ciento



- Disney’s Art of Animation Resort – Suites Familiares

- Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter

- Disney’s Port Orleans Resort - Riverside

Descuento del 20 por ciento

- Disney’s Animal Kingdom Lodge

- Disney’s BoardWalk Inn

- Disney’s Coronado Springs Resort

- Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

- Disney’s Old Key West Resort

- Disney’s Riviera Resort

- Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

- Disney’s Yacht Club Resort

Las ofertas no aplican en las villas de 3 dormitorios, campamentos, Cabañas en Copper Creek Villas & Cabins en Disney’s Wilderness Lodge, así como en las habitaciones estándar de The Little Mermaid en Disney’s Art of Animation Resort.