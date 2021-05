Disney World revela nueva celebración de Halloween; así será

Disney acaba de anunciar que este año no se llevará a cabo la tradicional celebración del Mickey’s Not So Scary Halloween Party que año con año llena de alegría y espantos el parque temático y atrae a miles de fanáticos.

En su lugar, el complejo la reemplazará con la nueva celebración nombrada Disney After Hours Boo Bash en Magic Kingdom de Walt Disney World.

De acuerdo con el anuncio hecho por el parque, Boo Bash se llevará a cabo ciertas noches desde el 10 de agosto hasta el 31 de octubre cuando el parque cierre, a las 9 pm, y se extenderá hasta las 12 am.

Durante las tres horas del evento habrá música temática especial, decoraciones, iluminación, comida, y mucho entretenimiento que encantará a todos los visitantes.

Asimismo, al menos 20 atracciones y juegos mecánicos estarán abiertos en los días en los que se llevará a cabo la celebración y los invitados podrán usar disfraces.

Hay que tener en consideración que el parque tiene reglas en relación al tipo de disfraces; no se permiten máscaras de disfraces para adultos, sólo pueden ser utilizadas por los menores de 14 años.

En cuanto a las normas sanitarias, el complejo solicita a todos sus visitantes que utilicen sus cubrebocas durante la celebración y respeten el distanciamiento social.

A lo largo y ancho de la atracción se podrán disfrutar de cabalgatas con temática de Halloween, avistamientos de personajes, actuaciones especiales de Cadaver Dans y golosinas en cada esquina como parte de la tradición de truco o trato.

This Halloween season, a special event is brewing at Magic Kingdom Park. Disney After Hours BOO BASH will begin when the Park closes on select night Aug. 10-Oct. 31! Get all ghostly good details: https://t.co/nU0UEjeevr #HalfwaytoHalloween pic.twitter.com/cAtFRtuaVp