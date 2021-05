Los parques Disney World y Universal Orlando Resort, en Florida, modificaron este fin de semana su política de uso de cubrebocas en espacios exteriores.

Los parques temáticos de todo el país cerraron en marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Cuando se reabrieron, impusieron algunas medidas sanitarias a visitantes y trabajadores, como la toma de temperatura, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

Ante la disminución de casos de coronavirus y el incremento de personas vacunadas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron que el uso de mascarillas ya no sería obligatorio al aire libre para las personas inoculadas.

Walt Disney World y Universal Orlando Resort atendieron la recomendación de los CDC y ahora permiten que los visitantes se retiren el cubrebocas bajo condiciones especiales.

Disney World precisa que todos los empleados y turistas mayores de dos años de edad deben usar cubrebocas cuando se encuentren en interiores. La excepción es al momento de comer o beber, si se mantiene una distancia de más de dos metros de otras personas.

La nueva directriz señala que no es necesario llevar cubrebocas en áreas comunes al aire libre, como lo es Main Street. No obstante, es forzoso usarlo en todos los teatros, transportes y atracciones, así que si quieres subir al Space Mountain o al Millennium Falcon, no podrás quitarte la mascarilla.

En el caso de Universal Orlando Resort, las autoridades del parque levantaron el uso obligatorio de las cubrebocas para los visitantes que se encuentren al aire libre.

Al igual que Disney World, el parque temático de Universal mantiene la medida en todos los espacios interiores, incluyendo las atracciones, las tiendas y los restaurantes, incluso al momento de formarse en una fila.

Si quieres subir a Harry Potter and the Escape from Gringotts o a Revenge of the Mummy será mejor que usen una mascarilla que cubra por completo nariz y boca.

En Universal Orlando Resort la distancia recomendada entre los visitantes es de un metro durante la pandemia de Covid-19.



p